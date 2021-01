“Giuseppe Lanza e Francesco Oppini i miei uomini”/ Alba Parietti ripensa a loro e…

In questi giorni Alba Parietti sembra davvero un po’ malinconica. Il percorso fatto dal figlio al Grande Fratello Vip 2020 sembra aver spinto anche lei a fare i conti con la sua vita, il suo passato e gli uomini della sua vita. Proprio poco fa, sui social, la bella showgirl ha postato una foto con quelli che possiamo definire gli uomini della sua vita ovvero Francesco Oppini, il padre di suo figlio, Giuseppe Lanza e Alessandro, il suo più caro amico. Lei stessa spiega la posizione che i tre hanno ricoperto nella vita ma sottolineando anche il punto in comune ovvero che tutti è tre “sono stati fondamentali e importantissimi nella sua vita”. In particolare, postando la foto dei tre sui social spiega che si tratta di uno scatto che risale ad una giornata d’estate, nel momento in cui stavano guardando la partita ed è stato bello vederli: “Ho pensato come fosse bello ricreare con tre persone che erano stati grandi amori la possibilità di continuare a essere i miei più grandi amici.il calore dell’amicizia le persone che mi sono vicine e mi dimostrano ogni giorno con fatti concreti con la loro vicinanza, con la loro presenza il loro amore sono il sostegno più grande che posso avere”.

Alba Parietti: “Giuseppe Lanza e Francesco Oppini i miei uomini”

Alba Parietti poi spiega che i tre uomini, insieme proprio al figlio e alla nuora, sono per lei motivo di orgoglio convinta che davvero nella sua vita le occasioni non siano mancate così come le cose belle e alla fine spiega: “Ringrazio Dio di avermi dato la possibilità di avere Le grandi soddisfazioni che ho avuto costruendomi un futuro e costruendolo anche per le persone che verranno dopo di me, continuando a vivere come una persona normale con affetti profondi”.



