Michele, figlio di Paola Caruso: il lungo calvario iniziato nel 2022

Paola Caruso sta affrontando il capitolo più buio della sua vita, segnato dalla malattia del figlio Michele: un lungo calvario iniziato nel 2022, in seguito ad una vacanza a Sharm el-Sheikh in Egitto proprio assieme al suo bambino. Come raccontò la showgirl nel salotto di Verissimo, ripercorrendo la drammatica successione di quegli eventi, dopo il loro arrivo al piccolo salì la febbre: la mamma si preoccupò e, dopo avergli dato alcuni medicinali che però non hanno sortito l’effetto sperato, si rivolse ad un medico locale.

Il dottore gli fece una puntura che, tuttavia, non solo non gli abbassò la febbre ma che soprattutto gli lesionò il nervo sciatico: il danno alla fine si è rivelato permanente e da quel momento il piccolo Michele è costretto a camminare con un tutore, senza il quale è impossibilitato a muoversi. Nell’aprile 2023 la showgirl annunciò di voler sottoporre il figlio ad un’operazione e il mese successivo il piccolo fu operato; un anno dopo l’esito si è però rivelato negativo e, a Verissimo, Paola Caruso ammise che “Michele non potrà mai più tornare come prima. Il tutore sarà il suo compagno di vita, insieme a tanta fisioterapia“.

Michele, come sta il figlio di Paola Caruso? “Danno permanente…“

Ma come sta ora il piccolo Michele, figlio di Paola Caruso? Appurata la drammaticità dell’esito dell’intervento, che ha definito permanente il danno al bambino, la showgirl ha deciso lo scorso settembre di partire alla volta degli Stati Uniti per sottoporlo ad alcuni accertamenti in una delle migliori cliniche al mondo. La sua speranza, in fondo, è sempre quella che il bambino possa tornare a camminare senza l’ausilio del tutore; eppure anche in questo caso gli esami hanno dato il medesimo esito.

“Il danno è stato troppo forte, è permanente, non c’è una tecnica che può recuperare la gamba di mio figlio”, ha ammesso amaramente la Caruso in una precedente intervista nel salotto di Verissimo. “Mi sono dovuta rassegnare a questo“.