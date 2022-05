Giuseppe Pedrazzini, tracce di sangue sull’auto/ Moglie Marta sarà al funerale

Il caso della morte di Giuseppe Pedrazzini, il 77enne trovato morto in un pozzo a Toano (Reggio Emilia), è stato trattato ancora una volta a “La Vita in Diretta”, trasmissione di Rai Uno condotta da Alberto Matano e andata in onda nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 maggio 2022. La moglie della vittima, Marta, indagata insieme alla figlia Silvia e al genero Riccardo Guida per soppressione di cadavere e truffa (continuavano a percepire la pensione di Beppe), ha fatto sapere che domani sarà regolarmente presente al funerale del marito, sulla cui auto, per giunta, sono state trovate tracce di sangue, che però non si sa ancora a chi appartengono.

GIUSEPPE PEDRAZZINI: LA FIGLIA L’AVREBBE VISTO SALIRE SU UN’AUTO?

I giornalisti de “La Vita in Diretta”, citando quanto raccontato dalla madre Marta, hanno detto che Silvia, la figlia di Giuseppe Pedrazzini, il giorno della scomparsa di suo padre avrebbe visto l’uomo salire a bordo di un’auto. La signora Marta ha aggiunto di non poter parlare perché il suo avvocato le ha riferito che ha la facoltà di non parlare: “Non ho voglia di parlare, quello che ho detto, ho detto. Le cose sono andata come dovevano andare e basta. È inutile che mi corriate dietro”.

