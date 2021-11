Giuseppe Zeno/ Scelta importante con la moglie Margareth Madè: “Il privato…”

È Giuseppe Zeno l’ospite speciale di Amadeus nella nuova puntata dei Soliti Ignoti su Rai 1. Oggi, 22 novembre, sarà il celebre attore napoletano a cercare di indovinare il parente misterioso, tentando di conquistare il montepremi da devolvere in beneficenza. Grande presenza sul piccolo schermo, protagonista di numerose fiction sia in Rai che su Mediaset, Giuseppe Zeno è invece molto riservato quando si tratta di vita privata: “Il privato lo dice la parola stessa è privato”, ha d’altronde dichiarato lui in un’intervista rilasciata a Vanity Fair nel 2019. Sappiamo però che è sposato dal 2016 con la bellissima Margareth Madè dalla quale ha avuto due figlie, Angelica e Beatrice. Nonostante entrambi siano volti ben noti del mondo dello spettacolo, preferiscono rimanere lontani dai riflettori e tenere la loro vita sentimentale lontana dal gossip.

MARGARETH MADÈ, ANGELICA E BEATRICE, MOGLIE E FIGLIE GIUSEPPE ZENO/ "Amore infinito"

Giuseppe Zeno, tra vita privata e timidezza: “Parte caratteriale importante”

D’altronde c’è un altro aspetto della vita di Giuseppe Zeno che lo porta ad essere molto riservato sulla sua vita privata: la sua timidezza. Una caratteristica della quale ha recentemente parlato in un’intervista a Oggi è un altro giorno ma che aveva già analizzato nell’intervista a Vanity Fair prima citata. “La timidezza è sempre stata una mia importante parte caratteriale. – aveva infatti dichiarato – Da sempre, fin da quando 20 anni fa andavo a una festa e rimanevo sempre in un angolo. Da ragazzetto non mi avvicinavo mai a quella che mi piaceva giusto per attaccare bottone. Credo di non averlo mai fatto”, ha ammesso l’attore.

