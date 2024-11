Grande attesa per la sesta puntata di Don Matteo 14 non solo per quello che sarà lo scorrere della trama ma anche per una guest star nel cast degli attori: Margareth Madè. Un motivo in più per seguire la fiction e soprattutto per scoprire chi è l’attrice e quali sono i bagliori di una carriera densa di successi e soddisfazioni. Classe 1982, di origini egiziane dal lato materno e appassionata di recitazione fin dalla tenera età.

La carriera di Margareth Madè parte negli anni 2000 quando, dopo aver ultimato i suoi percorsi di studio nell’ambito della recitazione, trova spazio in una pellicola iconica: Baarìa. Diretta da Giuseppe Tornatore, sarà la vera e propria ‘volta buona’ per l’attrice che riuscirà a colpire critica e spettatori per il suo grande talento.

Margareth Madè, dall’esperienza a Ballando con le stelle al marito Giuseppe Zeno

Dopo il grande successo di Baarìa si spalancano le porte del cinema e della tv per Margareth Madè. Da ‘Una donna per la vita’ con Maurizio Casagrande a ‘Il Velo di Maya’. Per il piccolo schermo spicca la sua interpretazione nella miniserie ‘La mia casa è piena di specchi’ ma soprattutto il ruolo in ‘Blanca’ dove tra l’altro recita anche suo marito, Giuseppe Zeno. Per non farsi mancare nulla, nel 2016 Margareth Madè ha preso parte anche all’edizione di quell’anno di Ballando con le stelle; un percorso comunque degno di nota dato che è riuscita a resistere, in coppia con Samuel Peron, fino all’ottava puntata.

Ma cosa sappiamo sulla vita privata di Margareth Madè? Galeotta la passione in comune, il marito dell’attrice è infatti anche lui un noto e stimato attore: Giuseppe Zeno. La storia d’amore viaggia su binari felici ormai da 10 anni; impreziosita prima dal matrimonio nel 2016 e poi dalla nascita di ben due figlie. La primogenita, Angelica, è nata l’anno successivo alle nozze mentre nel 2020 hanno dato alla luce la seconda figlia, Beatrice.