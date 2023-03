“Giusto che Elly Schlein abbia 3 cittadinanze?”/ Della Loggia “Se divenisse premier…”

Ernesto Galli Della Loggia, storico italiano ed editorialista del Corriere della Sera, si è domandato come mai Elly Schlein, eletta di recente segretaria generale del Partito Democratico, utilizzi ancora tre passaporti. Attraverso le pagine del quotidiano di via Solferino si domanda: “Non sarebbe stato opportuno che Elly Schlein nel momento in cui è diventata segretaria del Pd annunciasse di rinunciare alle due prestigiose cittadinanze delle tre che ha, quella statunitense e quella svizzera, decidendo quindi di accontentarsi della certamente meno accattivante cittadinanza italiana?”.

Libia, sparite 2,5 tonnellate di uranio/ La denuncia di AIEA “Scomparsi 10 container"

Quindi Della Loggia prosegue la sua disamina, sottolineando come un domani Elly Schlein potrebbe divenire anche presidente del consiglio: “«Sta bene» mi chiedo — adopero volutamente questa categoria dell’etichetta: dal significato alquanto indefinibile eppure chiarissimo — che una persona in una tale condizione oltre che cittadina italiana sia anche cittadina svizzera e americana?”. Lo storico “contesta” le origini di Elly Schlein: “Da un lato dell’unico o quasi Paese europeo che non fa parte dell’Unione e dall’altro di un paese come gli Usa con il quale è inutile sottolineare la complessità dei rapporti che intratteniamo sia come italiani che come europei?”.

McDonald's e Pachino Igp, siglato l'accordo/ 250mila kg di pomodori ogni anno

ERNESTO GALLI DELLA LOGGIA E IL SUO PENSIERO SULLE TRE CITTADINANZE DI ELLY SCHLEIN

E ancora: “«Sta bene», ancora, che un giorno, mettiamo, i governanti di Berna o di Washington incontrandola possano chiedersi se l’italiana che si trovano davanti abbia votato per loro o per i loro avversari?”.

Poi Ernesto Galli Della Loggia conclude il suo intervento scrivendo: “Ma la storia è fatta così. Spesso si compiace di paradossi. Per dirne uno, quello per cui accade che proprio il partito i cui lontani antesignani furono tra i maggiori apostoli della categoria del nazional-popolare, non stancandosi di proclamare ad ogni occasione le proprie radici italiane contro chi polemicamente li voleva «asserviti allo straniero», proprio quel partito si ritrova oggi a essere guidato da una donna che con i suoi tre passaporti non esita a mostrarsi italiana ma anche svizzera e americana”.

"Tossicodipendenti fuori dal carcere"/ Delmastro: "Rieducazione in comunità di cura"

© RIPRODUZIONE RISERVATA