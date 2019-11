Giusy Attanasio/ La cantante neomelodica e quel grande gesto di solidarietà

La cantante Giusy Attanasio, sarà ospite stasera a Il Castello delle Cerimonie, di recente però l’abbiamo vista protagonista di un grande gesto di solidarietà. La donna infatti aveva partecipato alla campagna per trovare Sharon Lima una giovane ragazza di Napoli scomparsa nel nulla. Sui suoi canali social l’artista neomelodica ha condiviso le foto della giovane, sottolineando: “Questa ragazza è scomparsa da domenica. Aiutateci a ritrovarla”. Una storia triste alla quale Giusy ha voluto partecipare consapevole della potenza dei social network e della viralità che avrebbe potuto avere quell’immagine, lanciata per farla vedere a più persone possibili poi in grado di individuare la ragazza. Neanche a dirlo si sono commossi i parenti di Sharon che hanno gradito il grande impegno della cantante nel sostenere la loro causa.

Giusy Attanasio, un cuore d’oro

Giusy Attanasio non è nuova di gesti di solidarietà eclatante. La cantante neomelodica ha dimostrato molto spesso di avere un cuore immenso, spendendosi sempre quando c’era da aiutare qualcuno in difficoltà. Lo scorso ottobre l’artista ha partecipato alla serata di beneficienza tenutasi al Teatro Barone di Melito per cercare di dare una mano a una bimba in difficoltà, Ginevra. All’evento erano presenti 25 artisti tra cui Nello Amato, Gino da Vinci, Lino Tozzi, Mister Hyde, Nando D’Andrea, Lady Sasha, Simone Amato, Luciano Caldore, Cinzia Oscar e molti altri ancora. Intanto stasera vedremo Giusy Attanasio protagonista nella seconda serata di Real Time peri l programma Il Castello delle Cerimonie.

