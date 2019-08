Giusy Ferreri, Takagi e Ketra/ “Jambo” e “Amore e Capoeira” per chiudere l’estate

Giusy Ferreri non poteva che essere una delle protagoniste di quest’estate, ancora tutta da scoprire nonostante manchino pochi giorni alla sua conclusione. La cantante è ritornata ad esibirsi con frequenza, scegliendo di non perdere alcun appuntamento musicale per poter condividere con il pubblico i suoi nuovi successi. Avremo modo di rivederla a Battiti Live Compilation questa sera, mercoledì 28 agosto, con il meglio di Battiti Live 2019. Abbiamo potuto ammirarla infatti nella tappa di Brindisi, questa volta al fianco dei due producer Takagi e Ketra. Entusiasta di essere stata accolta dai fan con grande calore, in seguito all’assenza dovuto alla maternità. Amore e Capoeira non poteva che essere il primo brano interpretato dalla cantante, che ha preferito proseguire poi con Jambo, quest’ultimo già consacrato come tormentone estivo di quest’anno. In realtà l’artista dalla voce spettacolare è stata anche fra gli ospiti intervenuti nella prima tappa di Vieste. Vuoi perché si tratta della prima data del festival, vuoi perché la voce di Giusy è sempre una certezza, in quella particolare occasione è riuscita a superare ogni aspettativa riscuotendo applausi al pari del beniamino dei giovani, Irama. Un bel traguardo per l’artista dall’ugola d’oro, sempre in primo piano grazie alla particolarità della sua voce ed alla sua personalità esplosiva.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giusy Ferreri (@giusyferreriofficial) in data: 28 Ago 2019 alle ore 10:02 PDT

Giusy Ferreri: tre mesi di fuoco

Saranno tre mesi di fuoco per Giusy Ferreri, ancora attiva nonostante il caldo e la voglia di andare al mare. L’artista infatti ha iniziato a luglio il suo nuovo tour, che si concluderà solo il prossimo 14 settembre presso Piazza 5 dicembre di Lamezia Terme. L’entusiasmo di certo non le manca e il pubblico la applaude senza sosta, come si può intuire dai social. “Sorprendi tutti come solo tu sai fare”, scrive un ammiratore in particolare, mentre qualcuno la invita a bere una birra insieme, magari a San Felice, visto che la Ferreri ha fatto tappa nella località di Latina subito dopo il live avvenuto a Lipari, in provincia di Messina. Per Giusy però il primo posto non è riservato solo alla musica, ma anche all’Amazzonia. “Chiaramente non possiamo spegnere le fiamme, ma ci sono altri modi in cui possiamo renderci utili”, scrive infatti in un lungo post su Instagram, ricordando agli ammiratori che “gli allevamenti di bovini sono una delle prime cause di deforestazione” del polmone naturale di ossigeno. Per questo invita tutti a ridurre il consumo di carne importato dal Brasile, oltre che il consumo di legno e carta, parlare e condividere per tenersi sempre informati. Clicca qui per leggere il post di Giusy Ferreri. Si tratta tra l’altro di uno dei pochi interventi profondi e mirati da parte della cantante, che solitamente preferisce condividere con i follower informazioni che riguardano i suoi concerti o per ringraziare quanti sono intervenuti nei suoi live.

Gesto per la foresta Amazzonica





© RIPRODUZIONE RISERVATA