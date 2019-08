Giusy Ferreri/ Video, la sua versione di “Balla, balla, ballerino” (Lucio!)

La voce di Giusy Ferreri è un’impronta canora inconfondibile, un vero marchio di fabbrica che l’ha resa popolare e subito riconoscibile fin dal primo ascolto. Uno strumento prezioso per la cantante, che ha scelto di donare le proprie abilità in occasione di Lucio!, il concerto omaggio a Lucio Dalla che andrà in onda in replica nella prima serata di Canale 5 di oggi, domenica 25 agosto 2019. La canzone più azzeccata per l’artista palermitana non poteva che essere Balla balla ballerino. La vediamo salire sul palco dell’Arena di Verona nella prima parte della serata, impegnata a interpretare il brano con precisione. Chi ha seguito la messa in onda dell’anno scorso forse ricorderà come la Ferreri sia riuscita a staccare gli occhi dal gobbo solo per alcuni istanti, prefedendo per tutta la durata dell’esibizione di concentrarsi sulle parole. Il risultato è di vederla con gli occhi semi chiusi durante la performance, anche se la sua interpretazione della canzone di Dalla dell’80 è di sicuro impeccabile. L’intervento della Ferreri tra l’altro non si concluderà subito dopo, come accadrà invece ad altri artisti chiamati a calcare la scena. La padrona di casa Michelle Hunziker la coinvolgerà infatti subito dopo per ricordare come il testo del brano, in apparenza allegro e scanzonato, sia da ricollegare in realtà alla Strage di Bologna. Dalla infatti pubblicherà in quell’anno il suo personale tributo alla tragedia avvenuta il 2 agosto. La Ferreri invece ricorderà uno dei tanti incontri con Lucio, come quellavolta che l’ha invitata a casa sua. “Una persona eccezionale”, sottolinea lodando non solo l’artista, ma anche l’uomo.

Giusy Ferreri, un agosto pieno di emozioni

Un agosto pieno di eventi musicali per Giusy Ferreri, impegnata in diverse località italiane con i suoi concerti. A inizio mese ha dato vita infatti a un live gratuito presso l’outlet di Mondivì, in provincia di Cuneo, per poi collezionare una presenza a ferragosto a Lioni, dove ha raccolto circa 25 mila fan accorsi da tutto lo Stivale. Ieri, 24 agosto, è salita invece sul palco di San Felice Circeo per un altro evento gratuito: un ritorno in grande stile quindi per la cantante palermitana, che a metà agosto ha festeggiato inoltre il disco di diamante per Roma-Bangkok, il brano di Baby K con la sua featurette. Quattro anni dalla pubblicazione e la popolarità della canzone non è ancora scemata, come Non ti scordar mai di me che nel 2008 ha contribuito alla sua ascesa discografica. Intanto sui social Giusy ricorda tutti gli appuntamenti con il suo Live 2019, che si concluderà il prossimo 14 settembre a Lamezia Terme presso Piazza 5 Dicembre. L’ultimo ringraziamento dell’artista va a tutti coloro che sono accorsi a Lioni nei giorni scorsi per sentirla cantare, mentre ricorda l’appuntamento di Siano, in provincia di Salerno. Niente vacanze a quanto pare per la Ferreri, che si è concessa la vita da spiaggia con la figlia solo lo scorso luglio, quando ha scelto la Toscana come meta per un po’ di relax.

