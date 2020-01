Giusy Merendino, moglie Salvo Veneziano/ “Tutti gli puntano il dito addosso” (Domenica Live)

GIUSY MERENDINO, LE PAROLE SUL MARITO SALVO

Giusy Merendino è sicura di avere al suo fianco un marito del tutto non violento e che sia anzi l’esatto contrario. Lo chiarisce sui social poco prima dell’espulsione di Salvo Veneziano dal Gf Vip 4 per le famose frasi sessiste. “Mi spiace che molti abbiano travisato il suo modo estroso di enfatizzare delle dinamiche di gruppo conosciute”, scrive ancora, “tipica della ‘competizione seduttiva’ come gioco in gruppo. Tanto tra il genere maschile quanto tra quello femminile”. Nonostante ciò, Giusy ha voluto fare le sue scuse riguardo le affermazioni del consorte, soprattutto verso tutte le donne che si sono sentite colpite dai suoi discorsi. La donna ha partecipato anche alla diretta in cui Salvo è stato fatto uscire dalla Casa e ha atteso in studio il suo arrivo, sostenendolo anche di fronte alle critiche più accese e al processo/non processo che Alfonso Signorini ha destinato anche agli altri tre Highlander, condannati poi a una sorta di servizi sociali per aver riso alle parole di Veneziano e non essere invece intervenuti per fermarlo.

GLI ATTACCHI RICEVUTI

Giusy Merendino cerca ancora di ridimensionare quanto accaduto al marito Salvo Veneziano al Grande Fratello Vip 4, ma non è escluso che dopo aver giocato in difesa, sia pronta all’attacco. In seguito alla sua espulsione, la donna ha avuto modo di sentire Salvo al telefono prima ancora di poterlo riabbracciare in tv. “Ho sentito mio marito stanotte, non sta bene, è molto dispiaciuto. Si è reso conto di quello che ha detto solo dopo, quando è stato squalificato dal programma, hanno violato le regole e lo spirito stesso del programma”, ha detto ad Adnkronos, svelando anche di aver ricevuto diversi attacchi da parte di tante persone. Sia lei che la figlia Laura Veneziano sono state prese di mira sui social, un gesto che Giusy condanna, visto che a pagare tutto è una ragazzina. Il dispiacere di Salvo non può che aumentare nel sapere tutto questo e anche per questo oggi, 19 gennaio 2020, sia lui che Giusy Merendino e la figlia saranno ospiti di Domenica Live. “Tutti gli puntano il dito addosso, ma io lo conosco da venti anni, è il padre delle mie due figlie e so che non è una persona violenta”, ha aggiunto prima dell’ultima diretta in cui c’è stato il confronto fra Salvo ed Elisa De Panicis.

