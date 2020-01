GIUSY MERENDINO, MOGLIE SALVO VENEZIANO/ “Frasi al Gf Vip? Metafore”. Fredella sbotta

Giusy Merendino difende il marito Salvo Veneziano nel salotto di Pomeriggio 5. Dopo aver visto un filmato sulle frasi pronunciate da Salvo su Elisa De Panicis, Giusy Merendino, pur condannando le parole del marito, cerca di difenderlo pubblicamente. “Non condivido nè la forma né il contenuto della conversazione di mio marito con gli altri inquilini, ma vorrei puntualizzare che mio marito non è la persona che stanno descrivendo in questo momento. Sto con lui da 20 anni, è il padre dei miei figli e chi meglio di me può conoscerlo? Non lo riconosco in quello che dice, non lo giustifico anzi chiedo scusa io a nome suo”, spiega Giusy. “Io ero veramente scioccata perchè, conoscendolo, continuava e non si rendeva conto”, commenta Barbara D’Urso. “Secondo me, conoscendolo, ha estremizzato un concetto attraverso delle metafore. Non si può prescindere dall’ambiente in cui una persona è nata e cresciuta. Quando lui ha usato il termine scannare, ha usato una metafora. Mio marito ha sicuramente sbagliato, ma è amico delle donne”, aggiunge ancora.

GIUSY MERENDINO DIFENDE SALVO VENEZIANO: LITE CON FREDELLA A POMERIGGIO 5

Le parole di Giusy Merendino che aveva già difeso Salvo Veneziano su Instagram, fanno perdere la pazienza al giornalista Francesco Fredella che, non solo condanna le frasi pronunciate dal siciliano, ma chiede a gran voce la squalifica. “Ma quali metafore. Lui ha fatto delle accuse alle donne, certe cose non si pensano neanche. Per me dev’essere squalificato“, sbotta Francesco Fredella. “Se vogliamo parlare di violenza, io, in questi giorni, sto ricevendo tantissimi messaggi in cui mi offendono per le frasi pronunciate da mio marito”, svela ancora la moglie di Salvo Veneziano. “Salvo è indifendibile, ma la cosa che mi ha fatto vergognare e che gli altri tre hanno riso e vanno ad emulare quello che ha detto Salvo. Io mi auguro che il Grande Fratello prenda dei provvedimenti anche nei confronti degli altri tre”, afferma Biagio D’Anelli. “Salvo è un ragazzo di grande cuore, è una persona umile e semplice. Spero che sia punito, ma che abbia il diritto di replica. Lui non è cattivo, ha fatto un discorso stupido”, ha aggiunto ancora Floriana Secondi.

