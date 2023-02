Giusy Santoro e Sophia, moglie e figlia di Dj Jad/ Articolo 31 nel cuore e non solo..

Giusy Santoro e Sophia, i grandi amori di Dj Jad, fondatore degli Articolo 31

La moglie e la figlia di Luca Perrini, ovvero Dj Jad, si chiamano Giusy Santoro e Sophia. Lui è diventato famoso per aver preso parte al duo musicale Articolo 31, coppia di grande successo a cavallo tra gli anni novanta e duemila. Dj Jad, insieme a J-Ax, è stato infatti anche il fondatore del duo, riscuotendo una popolarità ed una fama notevole. Risultati straordinari, quelli ottenuti dagli Articolo 31, con il 1996 anno d’oro in cui conquistano le classifiche di vendite con il disco “Così com’è”, dove risaltano brani iconici e molto cari ai fan, come “Tranqi Funky”, “Domani”, “Non c’è rimedio”, “Il funkytarro” e “2030”. Un disco che sicuramente ha lasciato il segno nella carriera di Dj Jad, ma anche nella musica rap italiana.

Perchè si chiamano Articolo 31 e cosa significa?/ Scelsero "Articolo 21" poi...

“Questo disco ci ha dato successo, noi eravamo giovani, la comunità hip-hop cominciava a darci dei venduti… Ai tempi c’era posto per un rapper alla volta, quello era l’anno nostro. Sentivamo il risentimento di tutto il resto della scena, un po’ ci spezzò il cuore”, ha raccontato Luca Perrini in una intervista rilasciata tempo fa a Radio Deejay. “Andai nello studio di Franco Godi e gli ho parlato due ore di hip-hop. E lui a un certo punto mi ha detto: ‘Da domani vieni qua e fai quello che vuoi’. È stata una cosa bellissima, ha creduto da subito in noi”, ha ricordato Dj Jad a proposito del successo con gli Articolo 31.

Testo “Un bel viaggio”, canzone Articolo 31/ Analisi e significato (Sanremo 2023)

Dj Jad, vita privata nel mistero: ecco cosa sappiamo sulla moglie Giusy Santoro e sulla figlia Sophia

Articolo 31 e non solo. Nel cuore del disc jockey Dj Jad ci sono anche e soprattutto Giusy Santoro e la figlia Sophia. Forse non tutti sanno, infatti, che Luca Perrini è anche un affettuosissimo marito e dolce papà, sposato da parecchio tempo con la sua dolce metà Giusy Santoro. Nozze che sono state celebrate alcuni anni fa nella meravigliosa location di Positano. Dalla loro relazione sentimentale poi è arrivata Sophia, l’unica figlia a cui entrambi sono davvero molto legati. Per quanto riguarda il resto tutto tace. Non sono infatti moltissime le notizie che circolano sulla vita privata del disc jockey, della moglie Giusy e della figlia Sophia, dato che a quanto pare la famiglia sembra molto attenta alla privacy.

LEGGI ANCHE:



© RIPRODUZIONE RISERVATA