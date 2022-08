Giusy Santoro e Sophia, moglie e figlia di Dj Jad/ Tutto tace ma…

Giusy Santoro e Sophia, i due grandi amori di Dj Jad

Giusy Santoro e Sophia sono la moglie e la figlia di Dj Jad, uno dei disc jockey più famosi di Italia, nonché fondatore del gruppo degli Articolo 31, gruppo che ha spopolato negli anni ’90 . Come dicevamo il noto producer è anche sposato da tantissimi anni con una donna di nome Giusy Santoro. I due hanno messo al mondo la figlia Sophia a cui il musicista è veramente legatissimo. Con Giusy Santoro si sposò nella splendida location di Positano, per portare a massimo compimento un amore che ancora oggi sarebbe fortissimo. Il condizionale è d’obbligo dato che della dolce metà di Dj Jad non si hanno moltissime informazioni. La coppia infatti sembra molto abbottonata quando si tratta di parlare della propria vita privata e sentimentale.

Ineke Hunziker, Michelle l'allontanò a causa della setta/ Il dolore e il ritorno "Mamma posso venire da te.."

Dj Jad, la moglie Giusy Santoro sempre al suo fianco

Non è un caso che non si sappia nemmeno quale sia il lavoro della moglie Giusy Santoro o quali siano i suoi interessi. Di certo è stata al fianco di Dj Jad nei momenti topici della sua carriera. Una carriera caratterizzata da grandi successi, come quelli ottenuti assieme a J-AX, che nel 1996 conquista le classifiche di vendite con il disco “Così com’è” contenente super hit del calibro di “Tranqi Funky”, “Domani”, “Non c’è rimedio”, “Il funkytarro” e “2030”. “Noi eravamo giovani, la comunità hip-hop cominciava a darci dei venduti… Ai tempi c’era posto per un rapper alla volta, quello era l’anno nostro. Sentivamo il risentimento di tutto il resto della scena, un po’ ci spezzò il cuore”, ha raccontato Dj Jad un’intervista rilasciata a Radio Deejay a proposito dei vecchi tempi.

LEGGI ANCHE:

Manovra di Heimlich, cos'è/ Wilma Faissol, moglie Facchinetti, l'ha usata per salvare l'ex Alessia MarcuzziMaria Sofia Federico de Il Collegio 6 shock: "Sto male, la depressione è terribile"/ "Ho forti spasmi e…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA