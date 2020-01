Gladiatori di Roma/ Video, su Italia 1 il film d’animazione (oggi, 3 gennaio 2020)

Gladiatori di Roma andrà in onda oggi, 3 gennaio, dalle ore 16.25 su Italia 1. Si tratta di un film d’animazione realizzato in animazione al computer dalla società italiana Rainbow CGI nel 2012. A dirigere il film il regista e scrittore Iginio Straffi già creatore del cartone animato di successo Winx Club. La pellicola è stata distribuita delle sale Medusa Film nell’ottobre del 2012 in 3D ed è stato poi diffuso in Europa e anche negli Stati Uniti. Iginio Straffi, il regista è stato aiutato da Michael J. Wilson, creatore di alcuni dei film d’animaizone più famosi come L’era Glaciale e Shark Tale. I doppiatori sono già conosciuti al grande pubblico, hanno dato la loro voce attrici di successo come Laura Chiatti e l’attore Luca Argentero, la show girl argentina Belen Rodriguez e il giornalista Michele Cucuzza. Le musiche sono state realizzate da Bruno Zambrini.

Gladiatori di Roma, la trama del film

La storia di Gladiatori di Roma si apre con l’immagine dell’eruzione del Vesuvio che distrusse interamente Pompei, e da qui che inizia la storia di Timo, un piccolo orfanello che scampato alla tragedia viene salvato da Chirone che lo porta con sè a Roma: la città eterna. Chirone vuole avviare Timo alla carriera di gladiatore e infatti lo porta alla sua scuola per gladiatori così che possa allenarsi, Timo però è tutto tranne che un combattente coraggioso infatti invece di esercitarsi nell’arte del combattimento passa le sue giornate a bighellonare con gli amici Ciccius e Mauritius. L’unica sua passione è la sorellastra, unica figlia di Chirone, Lucilla che dopo qualche battuta iniziale parte verso la Grecia per studiare filosofia. Durante i lunghi anni di assenza della sorella Timo vive nel suo ricordo, quando ella torna la trova però profondamente cambiata. Non è più la ragazzina timida che aveva lasciato Roma per andare a studiare gli autori greci ma si è trasformata in una bellissima donna che riesce con un solo sguardo a sedurre ogni uomo che la osservi. Come ogni favola che si rispetti Lucilla desidera sposarsi con il principe azzurro, in questo caso sarà il gladiatore più forte di Roma Cassio, figlio del’imperatore Domiziano. Lucilla non è innamorata del belloccio muscolo perciò Timo decide di allenarsi duramente per riuscire a sconfiggerlo in combattimento e conquistare la mano della bella Lucilla. Diana dea della caccia aiuterò Timo a conquistare la sua principessa allenandolo personalmente e costringendolo a superare dure prove. Cassio, a sua volta si farà aiutare da una strega con un forte accento napoletano per acquisire ancora più potere e si trasfoermerà così in un mostro temibile, ma ciò non servirà a nulla, Timo riuscirà a vincere il suo lieto fine.

