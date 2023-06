Glenda Jackson è morta/ L’attrice premio Oscar aveva 87 anni

Una carriera straordinaria, due premi Oscar e l’amore del pubblico internazionale: una vita da favola quella di Glenda Jackson, scomparsa oggi all’età di 87 anni. L’attrice premiata per “Women in Love” e “A Touch of Class” si è spenta dopo una breve malattia nella sua casa londinese, come confermato dal suo agente Lionel Larner. Nel suo passato anche 23 anni come membro della Camera dei Comuni britannica.

“Glenda Jackson, attrice e politica due volte vincitrice di un Oscar, è morta serenamente nella sua casa di Blackheath, a Londra, questa mattina dopo una breve malattia con la sua famiglia al suo fianco. Ha recentemente completato le riprese di ‘The Great Escaper’ in cui ha recitato insieme a Michael Caine”, la nota di Larner riportata da Variety. Tanti, tantissimi i messaggi di cordoglio sui social network per la sua scomparsa: amici, colleghi e semplici fan in lutto.

Il debutto sul grande schermo di Glenda Jackson risale al 1856 con il film “The Extra Day”, ma gli inizi sono soprattutto legati al teatro e alla Royal Shakespeare Company. Con il regista Peter Brook ha lavorato in “Marat/Sade” nei panni di Charlotte Corday, poi interpretato anche nella versione cinematografica del 1967. Il primo Oscar nel 1971, bissato tre anni più tardi. L’addio alla carriera artistica nel 1992, per sposare un altro amore: la politica. Glenda Jackson è stata infatti eletta deputata per i laburisti alla Camera dei comuni fino al 2015. Poi, dopo venticinque anni dal ritiro delle scene, nel 2016 è tornata a recitare a teatro nei panni di Re Lear all’Old Vic di Londra. Nel 2018, invece, è tornata protagonista a New York con l’opera teatrale “Tre donne alte” di Edward Albee, performance premiata con il Tony Award.

