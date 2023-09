EDWIGE FENECH, L’EX MARITO E GLI AMORI/ “Luca Cordero di Montezemolo? Un’unione sacra”

Edwige Fenech si è sposata a 17 anni, quindi molto giovane, anche se suo padre non era d’accordo. “Ero incosciente, ma sono errori che si fanno da giovani. Ora sarei molto giovane, allora a 17 anni non si era così giovani. Il matrimonio è durato poco e mi è dispiaciuto”, racconta l’attrice a Verissimo. Dopo un anno, infatti, il matrimonio è naufragato. “Non ho bei ricordi. Ho cancellato quel periodo della mia vita. So che c’è stato, ma non mi piace ricordarlo”.

Da allora Edwige Fenech non si è più sposata. D’altra parte, ha vissuto amori importanti e lunghi, soprattutto quello con Luca Cordero di Montezemolo. “Siamo stati 18 anni insieme. È stata un’unione molto felice e lunga. Ho bellissimi ricordi, anche perché eravamo in un momento della nostra vita importante, io come attrice e lui come imprenditore”. L’attrice era, infatti, all’apice del successo. “È finita, ma con serenità. Il mio rapporto con lui è straordinario, siamo uniti da un affetto meraviglioso. Per me c’è un’unione sacra. È stata la storia più bella e importante che abbia vissuto”. (agg. di Silvana Palazzo)

Luciano Martino e Luca Cordero di Montezemolo sono stati i due grandi amori dell’attrice Edwige Fenech, che attualmente è single e breve sarà ospite a Verissimo, ma nella vita della grande attrice di film gialli e della commedia sexy all’italiana non sono mancati flirt e momenti di passione indelebili.

Tra i memorabili flirt dell’attrice ad esempio c’è quello con l’attore Kevin Costner, l’attrice ha avuto modo di conoscerlo, era un uomo affascinante ma lei era fidanzata; a “La Repubblica” Edwige aveva dichiarato: “Un’elettricità incredibile quando parlavamo, ma è finita lì. Sono una donna fedele”. Nel periodo in cui la Fenech aveva conosciuto Costner infatti, il suo cuore era già occupato da Luciano Martino, classe 1933, regista e produttore cinematografico con cui l’attrice ha trascorso ben 11 anni della sua vita. Nonostante le loro strade si fossero separate, dopo anni d’amore e di progetti lavorativi comuni, tra i due era rimasto un rapporto di rispetto reciproco e di amicizia, tanto che quando Luciano Martino venne a mancare, nel 2013, l’attrice dichiarò: “Ci siamo voluti tanto bene. Siamo stati uniti, è stato parte della mia vita. Sono talmente addolorata che mi è difficile parlarne ora”.

La storia d’amore tra Edwige Fenech e Luciano Martino è stata intensa ma la scintilla era scattata lavorando insieme ad alcuni dei film più noti dell’attrice come: “Giovannona coscialunga disonorata con onore” o “Quel gran pezzo dell’Ubalda tutta nuda e tutta calda”. Diverso invece fu l’amore che negli anni ‘80 legò l’attrice all’imprenditore e politico italiano Luca Cordero di Montezemolo. In merito a lui, Edwige aveva dichiarato: “È stato un periodo bellissimo, ci si lascia ma si ci vuol bene. È un grande uomo e ho grande ammirazione di lui”.

Dopo 18 anni d’amore, anche Montezemolo ricorda la donna con malinconia e grande affetto e alla stampa ha dichiarato: “Le voglio bene. È una bella donna, ma non esteticamente, è bella dentro, per bene, buona, con dei valori, oggi è una bellissima nonna di due nipotini. Le vorrò sempre molto bene”. L’amore è rimasto in tutti i casi ma tramutandosi in amicizia e affetto mentre i flirt della Fenech, tra cui quello con Fabio Testi, sono rimasti impressi nelle pagine dei giornali di gossip anche perché nel 1971 l’attrice diventò madre di Edwin ma non rivelò mai l’identità del padre.

