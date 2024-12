Luca Cordero di Montezemolo non ha bisogno di presentazioni; impresse nella storia dello sport e soprattutto nella memoria degli appassionati le sue vittorie in qualità di presidente della Ferrari. Imprenditore, dirigente ma anche e soprattutto visti gli impegni attuali presidente del Consiglio di Amministrazione di Telethon. L’ente benefico è in questi giorni nel pieno della maratona per offrire supporto alle persone affette da malattie rare e genetiche. “Nasce come idea di Susanna Agnelli e inizialmente per la distrofia muscolare; poi si è ampliata ed è la fondazione più importante per le malattie rare, genetiche. Da quest’anno distribuiamo medicine e terapie; motivo per cui abbiamo bisogno di ancora più supporto e per fortuna avviene”, queste le parole di Luca Cordero di Montezemolo oggi a Domenica In.

Ma cosa sappiamo della vita privata di Luca Cordero di Montezemolo? A dispetto della sua influenza e notorietà, non si hanno notizie di quella che è la sua attualità sentimentale. Dopo quasi vent’anni di matrimonio, nel 2018, è giunto alla separazione dalla sua ex moglie Ludovica Andreoni con la quale ha dato alla luce ben 3 figli: Guia, Maria e Lapo. Precedentemente aveva già compiuto il grande passo del matrimonio: la prima ex moglie di Luca Cordero di Montezemolo è Sandra Monteleoni, sposata nel ‘77 e con la quale ha dato alla luce il suo primo figlio, Matteo. La secondogenita, Clementina, è nata invece dalla relazione con Barbara Parodi Delfino.