Johnny Dorelli: “Mia moglie Gloria Guida? Formidabile e rara”/ “Catherine Spaak? Carattere non facile…”

Johnny Dorelli si racconta in occasione dei suoi 86 anni: amori e rotture

In occasione dei festeggiamenti per i suoi 86 anni, Johnny Dorelli si è raccontato in un’intervista rilasciata a Walter Veltroni per il Corriere della Sera, durante la quale ha ripercorso alcune delle tappe salienti della sua vita, soprattutto amorosa. Varie sono state le storie d’amore importanti che Dorelli ha avuto nel corso della sua vita, come quella che dal 1959 al 1968 ha avuto con l’attrice Lauretta Masiero. Conosciuta sul set del film Tipi da spiaggia, dalla loro relazione è nato Gianluca, primogenito di Dorelli.

“Con lei ho fatto un figlio che amo, come gli altri, Gianluca. – ha raccontato il cantante e attore – Credo, se ho fatto bene i conti, che sia il prodotto di una notte in cui mi arrampicai su un terrazzo dell’albergo e penetrai, non respinto, nella stanza di Lauretta. Era una gran donna, molto simpatica.”

Johnny Dorelli e la storia d’amore con Catherine Spaak: “Carattere non facile”

Johnny Dorelli ha avuto poi una relazione con l’attrice Catherine Spaak, che ha poi sposato nel 1972. Di lei, nel corso dell’intervista, ha rivelato: “Non posso davvero lamentarmi della vita che ho vissuto. Anche nella vita privata. Fortuna aver incontrato Catherine Spaak, con la quale sono stato undici anni e ho fatto un figlio che si chiama Gabriele. Era una donna di grande intelligenza, carattere non facile… Ma importante”.

Oggi nel suo cuore c’è Gloria Guida, con la quale convive dal 1979. Nel 1991 sono diventati marito e moglie e dal loro amore è nata la terza figlia di Dorelli, Guendalina. “Gloria è una persona formidabile. – ha ammesso il cantante – È intelligente, disponibile, gentile in ogni cosa che fa, ha una grazia rara. È bello vivere ogni giorno della vita con lei”.

Johnny Dorelli, la guerra in Ucraina e l’amore degli italiani

Nel corso dell’intervista al Corriere, Dorelli si è espresso anche sulla guerra in Ucraina: “Vorrei che finisse la guerra in Ucraina. Mi dà un grande dolore.” Poi ha aggiunto: “Non capisco Putin. Non voglio capirlo. Distruggere una diga. Ma come si fa?”

Infine un ringraziamento a tutti coloro che sa sempre lo seguono e sostengono: “Anche io voglio bene agli italiani, mi hanno dato molto, mi hanno colorato la vita. Se è vero quello che mi dici: che gli italiani mi vogliono bene… allora sì, grazie, sono proprio contento.”

