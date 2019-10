Gloria Guida: “Mio marito Johnny Dorelli dimenticato da Sanremo”/ “Sono rimasta male”

Gloria Guida è pronta a rituffarsi nella conduzione de “Le ragazze”, il programma di Rai Tre che si è meritato la messa in onda nel sabato sera della rete, ma in un’intervista concessa a DiPiù Tv lascia intendere come al centro dei suoi pensieri vi sia, forse più della sua carriera, quella del marito Johnny Dorelli. C’è un episodio in particolare che ha lasciato perplessa l’icona sexy del cinema italiano degli anni Settanta:”Quest’anno sono trascorsi sessant’anni dal secondo trionfo di Johnny a Sanremo, quando vinse con Domenico Modugno cantando “Piove (Ciao, ciao bambina)”. Mi aspettavo un omaggio per lui al Festival, visto che anche il conduttore e direttore artistico, Claudio Baglioni, è un cantante, ma così non è stato. Ci sono rimasta male, allora ho scritto un messaggio d’amore per il mio Johnny sulla mia pagina Instagram:”Sono sempre vicino a te, anche se Sanremo ti dimentica io ci sono sempre”.

Gloria Guida: “Sono rimasta male per mio marito Johnny Dorelli”

Gloria Guida a ben vedere sembra essersela presa più dello stesso Johnny Dorelli:”Abbiamo la casa piena di premi e riconoscimenti: Johnny ha avuto tutto dalla carriera. Sono io a prendermela più che altro”. Guai però a pensare che tra i due scorra tutto sempre liscio come l’olio. E’ la stessa Gloria Guida a raccontare un episodio verificatosi poco tempo fa che dice molto sul tipo di rapporto dei due:”Questa estate ci sono rimasta male perché lui non ha voluto portarmi in vacanza. (…) Sono andata in Grecia con mia mamma e alcuni nostri amici, abbiamo trascorso dieci giorni su un’isola bellissima, Kos. Quando sono tornata a casa, l’ho trovato in poltrona, con i suoi libri, con i suoi giornali. “Sei stata bene?”, mi ha chiesto. Lui è fatto così: è pigro”.

