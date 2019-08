GLORIA GUIDA/ “Pronta al mio ritorno in tv, anche mio marito Johnny Dorelli gioisce”

Gloria Guida è pronta a tornare in tv. Da protagonista e da conduttrice, per giunta promossa in prima serata. Già nella scorsa stagione infatti la sua trasmissione “Le ragazze” era divenuta una piacevole rivelazione, permettendo di seguire storie di donne particolari, famose e non. Una formula vincente che quest’anno porterà il format dal prossimo 5 ottobre in prima serata, di sabato su Rai Tre. A novembre Gloria Guida festeggerà il suo sessantaquattresimo compleanno, ma per lei il tempo sembra non essere mai passato, come testimoniano diverse foto pubblicate sui rotocalchi estivi che ritraggono l’attrice. Che si è detta entusiasta di affrontare una nuova avventura sul piccolo schermo. “Porteremo storie di donne ancora più coinvolgenti, quella che mi affascina di più è su Carla Fracci, ha aspetti meravigliosi. Anticipo poi che oltre alla promozione in prima serata su Rai Tre, ci saranno altre novità per “Le ragazze”, in primis una nuova location.”

“LA VITA CON JOHNNY MI MANTIENE GIOVANE”

Gloria Guida è rimasta a lungo lontana dalle scene, ma Johnny Dorelli, suo marito, pur nel suo stile sornione ha appoggiato questo nuovo successo televisivo. “La famiglia e mia nipote Ginevra mi mantengono giovani,” ha spiegato l’attrice in una recente intervista su “Nuovo”: “Johnny vive con grande gioia questo mio successo televisivo, è felice per me e in particolare è davvero orgoglioso di questa nuova serie che partirà ad ottobre.” Gloria ha avuto una figlia con Johnny Dorelli, Guendalina, che lavora come autrice televisiva, che a sua volta è divenuta mamma di Ginevra. E Gloria Guida ha raccontato come il menage con Johnny Dorelli funzioni anche grazie a qualche sano contrasto. “Riempiamo le giornate anche con belle e sane litigate: il nostro segreto consiste in dialogo, rispetto e divertimento. E’ bello ridere, ma anche criticarsi.“

