Goffredo Cerza, chi è il fidanzato Aurora Ramazzotti/ “Mi ha cambiato la vita”

Martedì 28 giugno a Milano si terrà il maxi evento organizzato da J-Ax e Fedez dedicato alla città di Milano “Love Mi”, che vedrà alternarsi sul palco molti artisti della scena musicale milanese e non solo. Il concerto sarà condotto da Eleonoire Casalegno e Aurora Ramazzotti. Tra tutto il pubblico che guarderà l’evento, la fidanzata avrà sicuramente uno spettatore speciale: il suo storico fidanzato Goffredo Cerza.

Aurora Ramazzotti/ "Essere figlia di Eros e Michelle Hunziker è un privilegio"

Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti sono fidanzati da cinque anni. Il ragazzo, originario di Roma, si è laureato in ingegneria a Londra e adesso lavora come marketing manager e business analyst a Milano, la città in cui ha deciso di trasferirsi per stare vicino alla sua fidanzata.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza insperabili da molti anni

L’incontro tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è avvenuto grazie ad un’amica in comune, Sara Daniele, anche lei figlia d’arte di Pino Daniele, che nel 2017 abitava nella capitale inglese. La relazione ufficiale tra i due è stata resa nota attraverso alcuni scatti romantici sui rispettivi profili social.

Aurora Ramazzotti, "Ho perso alcuni lavori per il mio cognome"/ Lo sfogo amaro che…

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha più volte ammesso di non aver avuto subito un colpo di fulmine ma un amore che è cresciuto con il tempo, fino a diventare tanto forte da resistere a tutte le voci che presagivano aria di rottura nella coppia non molto tempo fa. Molto spesso Aurora Ramazzotti attraverso i suoi profili social si lascia andare a dichiarazioni d’amore nei confronti del ragazzo, come la dolce dedica scritta per il giorno del suo compleanno: “Mi hai cambiato la vita e continui a farlo, inspiegabilmente, ogni giorno”

LEGGI ANCHE:

Aurora Ramazzotti "sono quasi svenuta", come sta?/ Soccorsa dopo un malore

© RIPRODUZIONE RISERVATA