Goffredo Cerza, fidanzato Aurora Ramazzotti/ Primo figlio in arrivo e dolce dedica…

Pur non facendo parte del mondo dello spettacolo, Goffredo Cerza è un nome che gli appassionati del gossip conoscono bene per la sua bellissima storia d’amore che dura da diversi anni con Aurora Ramazzotti. 26 anni, originario di Roma, Goffredo è il fidanzato di Aurora Ramazzotti da oltre cinque anni. Un amore importante quello vissuto dai due giovani che, insieme, hanno già affrontato cambiamenti importanti delle rispettive vite professionali. Se Aurora ha scelto di seguire la strada di mamma Michelle intraprendendo una carriera nel mondo dello spettacolo, Goffredo, dopo essersi laureato n Ingegneria Elettrica alla University of London, ha frequentato un master in International Business presso Hult International Business School cominciando a lavorare come Marketing Manager e Business Analyst nella city.

Innamoratissimo della sua Aurora, Goffredo ha un ottimo rapporto anche con i suoceri Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti a cui, insieme ad Aurora, stando ad un’indiscrezione esclusiva del settimanale Chi, regalerà presto il primo nipotino.

Giovani, belli e innamorati, Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti formano una delle coppie più amate del mondo dello show business. Per la coppia che condivide spesso sui social i momenti insieme sarebbe cominciata l’avventura più bella. Stando a quello che riporta in esclusiva il settimanale Chi, Aurora e Goffredo, a gennaio, dovrebbero diventare genitori per la prima volta. Un gossip che, tuttavia, per ora non è stato confermato dai diretti interessati.

L’ultima foto pubblicata su Instagram da Goffredo risale allo scorso 13 agosto ed è stata scattata alle Isole Eolie. In una location da solo, Goffredo e Aurora si abbracciano teneramente regalando quella che, per i fan, è la vera immagine dell’amore.

