Gol e highlights Serie A in chiaro su Rai 2/ Calcio in tv ogni giorno sino ad agosto

È il celebre quotidiano “La Gazzetta dello Sport” a riportare la notizia: dopo molti discorsi e alcune, mirate trattative, è stata finalmente raggiunta un’intesa fra la Lega, il Governo e i broadcaster per quanto concerne la trasmissione in chiaro dei gol e degli highlights del campionato di Serie A, ormai prossimo alla ripartenza. In particolare, sarà Rai 2 a mostrare le azioni salienti al termine degli incontri, senza dover attendere per forza la fine dell’embargo. Come riferito dalla “Rosea”, saranno mandati in onda i momenti clou delle partite in programma alle 17.15 e delle 19.30 e, questo, accadrà tutti i giorni sino al termine della stagione sportiva, ergo fino all’inizio del mese di agosto. Il ministro Spadafora ha commentato nella giornata di ieri: “Abbiamo tutti lavorato per raggiungere un obiettivo comune, e da quel che mi risulta su questo si può chiudere un ottimo accordo, frutto della disponibilità di tutti i soggetti coinvolti, che ringrazio”. Inoltre, la Rai avrà facoltà di accorciare i tempi di attesa e mostrare immediatamente i gol e gli highlights dei match di Serie A, fruibili per tutti gli utenti dal lunedì alla domenica, sia che si tratti di incontri del week-end, sia che si tratti di turni infrasettimanali.

