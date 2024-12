DIRETTA JUVENTUS MANCHESTER CITY PRIMAVERA, BIANCONERI AVANTI DI UN PUNTO

Le due squadre sono ad un passo dalla qualificazione alla fase finale di Youth League. La diretta Juventus Manchester City Primavera vede rispettivamente le due squadre a 10 e 9 punti mentre la 23esima è a 7 ovvero il Bayer Leverkusen, la prima delle escluse ad oggi. La sfida si disputerà mercoledì 11 dicembre 2024 alle ore 14:00 con i bianconeri come detto in vantaggio di un punto che inquina questi casi può fare tutta la differenza del mondo. L’ultima sfida europea è stata vinta 2-0 in casa dell’Aston Villa.

Il Manchester City invece ha già affrontato un’italiana vale a dire l’Inter nella prima storica giornata del girone di Youth League. Il punteggio è stato però favorevole ai nerazzurri per ben 4-2 in quella che è stata la prima sconfitta, precedendo il 2-0 dello Sporting.

DOVE VEDERE LA DIRETTA JUVENTUS MANCHESTER CITY PRIMAVERA IN TV E STREAMING VIDEO

Buone notizie per coloro che vorranno vedere la diretta Juventus Manchester City Primavera. Infatti, su Sky sarà possibile assistere al match in televisione mentre per la diretta streaming ci sarà la duplice opzione Sky Go o Uefa.Tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MANCHESTER CITY PRIMAVERA

Queste sono le probabili formazioni Juventus Manchester City Primavera. I bianconeri si schiereranno secondo il modulo 4-4-2 con Radu in porta e il quartetto difensivo Savio, Martinez, Gil e Pagnucco. Agiranno da esterni Ventre e BIliboc con Mazur e Keutgen centrali. Davanti Pugno e Vacca.

Il Manchester City predilige un classico 4-3-3 con Whatmuff tra i pali, Hendersson e Braithwaite terzini più Samuel e Mfuni difensori centrali. Nella zona nevralgica del campo ecco Jaden Heskey, Gray e Oboavwoduo. In attacco Alfa-Ruprecht, Warhurst e Regian Heskey.

