Gol Vargas in Svizzera-Italia: rete flash alla ripresa/ Video: nuova dormita della difesa e troppo spazio

Gol Vargas Svizzera-Italia: il raddoppio a pochi secondi dalla ripresa

Bastano pochissimi secondi alla Svizzera per raddoppiare contro l’Italia, al rientro in campo dopo fine primo tempo. A trovare la via del vantaggio erano stati proprio gli elvetici con Freuler e dopo appena 30 secondi dalla ripresa, sono bravi ancora una volta a trovare la via del gol. Questa volta a finire sul tabellino dei marcatori è Vargas, che aveva fornito l’assist per la prima rete arrivata al 37′ per il centrocampista del Bologna. Tutto facile per gli avversari degli Azzurri, che invece di scendere in campo con un piglio diverso alla ricerca del pareggio, sono sembrati fin da subito poco incisivi, lasciando troppo spazio a Vargas che ha avuto vita facile.

L’attaccante ha ricevuto palla in area da Aebischer e complice un’altra dormita del reparto difensivo azzurro, ha avuto il tempo di prendere bene la mira, spedendo la sfera proprio dove Donnarumma non poteva arrivare, portando così i suoi sul 2-0. Strada tutta in salita, ora, per l’Italia, che non sembra avere idee: Spalletti, che ha già effettuato un cambio (fuori El Shaarawy, dentro Zaccagni), dovrà trovare una soluzione per far cambiare repentinamente atteggiamento a questa squadra che sembra assolutamente fuori partita.











