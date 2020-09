Gomorra 5, la quinta stagione sarà l’ultima/ Genny e Ciro “insieme in questa fine”

La quinta stagione sarà l’ultima per Gomorra – La Serie. L’annuncio ufficiale è arrivato oggi, 22 settembre, proprio dai protagonisti della serie Salvatore Esposito e Marco D’Amore, rispettivamente Genny e Ciro. “Oggi l’annuncio ufficiale… siamo all’ultima stagione, l’ultimo pezzo di racconto, l’ultimo tratto di strada. Io e te sempre uno di fianco all’altro @damoremarco bellezza e malinconia infinita anche in questa fine!” scrive Esposito, pubblicando una foto dei due protagonisti di nuovo fianco a fianco in quest’ultima parte della loro avventura. Gomorra 5 chiude, dunque, una serie che ha ottenuto un grandissimo successo anche a livello mondiale e lo fa con ottime premesse. Ma cosa ci aspetta in questa quinta ed ultima stagione?

Gomorra 5, la trama dell’ultima stagione

Marco D’Amore torna sia dietro la cinepresa che davanti nei panni di Ciro L’Immortale, accanto a Salvatore Esposito che ho ormai deciso di abbandonare la carriera imprenditoriale tornando latitante. Intanto dopo la rottura con i Levante, a Napoli si riaccende la guerra che vedrà i due protagonisti fianco a fianco nella battaglia. Cosa accadrà? Ricordiamo che le riprese sono iniziate qualche giorno fa tra Riga e Napoli, e proseguiranno fino ad aprile 2021. La nuova stagione sarà diretta da Claudio Cupellini, al timone della serie fin dalla prima stagione, e da Marco D’Amore. Per quanto riguarda, invece, le sceneggiature sono di Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Gianluca Leoncini, Valerio Cilio.





© RIPRODUZIONE RISERVATA