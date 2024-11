Marco D’Amore e Maria Esposito a Verissimo: “Dopo un suo ‘no’ non mi sono più fermata”

La curiosa coppia napoletana formata da Marco D’Amore e Maria Esposito ha fatto tappa nel salotto di Verissimo, i due attori lanciati al successo da serie di grande successo come Gomorra e Mare Fuori. I due tra qualche giorno sbarcheranno al cinema con il film Criature, che segnerà il debutto al cinema dell’attrice che ha interpretato Rosa Ricci in Mare Fuori: “C’è un passato, avevo già fatto un provino in passato ma non era andato bene, però da Marco ho ricevuto dei complimenti speciali e da quel momento in poi non mi sono mai fermata” ha confessato l’artista.

Marco D’Amore e Maria Esposito hanno poi avvolto il nastro e ricordato la loro infanzia, il regista ha ammesso: “Ero tremendo ma ho delle ragioni storiche, stavo nella pancia di mia mamma nel 1980 quando ci fu un famoso terremoto, mi hanno battezzato figlio del terremoto”. La giovane attrice partenopea ha invece confidato: “Ho paura della solitudine, non riesco a camminare per strada da sola, la mia famiglia non capisce ancora quello che sta succedendo intorno a me”.

Marco D’Amore e Maria Esposito

La coppia di attori si è raccontata nel salotto di Silvia Toffanin, riavvolgendo il nastro della vita, Marco D’Amore e Maria Esposito hanno rivelato alcune loro paure, con l’attrice che ha colto l’occasione per svelare: “Per venire qui ho sconfitto la paura del treno, se hai fame di qualcosa alla fine devi andare dritto e vincere”. Il regista ha poi consigliato la giovane collega: “Affronta questa paura della solitudine, perché ti capiterà di provarla anche in mezzo alla gente” ha detto Marco D’Amore.

L’attore ha poi confessato: “Per i miei genitori non sono mai stato quello più bravo di tutti, non si sono mai esaltati troppo, sono molto critici ogni volta che esce un film, di questa nuova pellicola i miei genitori conoscevano la storia e si sono detti curiosi” le parole di Marco D’Amore al fianco di Maria Esposito.

