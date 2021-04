Gonzalo Higuain, morta mamma Nancy Zacarías/ Si è spenta a 64 anni: era malata

GONZALO HIGUAIN, MORTA LA MAMMA NANCY ZACARIAS

Grave lutto per Gonzalo Higuain: poche ore fa è morta la mamma Nancy Zacarias, all’età di 64 anni, dopo una lunga malattia. È drammatica notizia quella arrivata solo questa mattina: la mamma di Gonzalo e Federico Higuain (entrambi attualmente in forza alla club Inter Miami della Major League statunitense) si è spenta dopo aver a lungo combattuto contro una grave forma di cancro, che l’aveva colpita più di 4 anni fa. In questi anni Gonzalo e il fratello molto spesso sono volati anche oltre oceano per rimanere in compagnia della mamma malata (ricordiamo quando occorso nel primo lockdown, quando proprio l’attaccante, allora in Italia, lasciò il ritiro della Juventus): il loro legame era fortissimo e con i due calciatori Nancy condivideva grandi passioni tra cui quella dello sport e del calcio. Ricordiamo infatti che la signora Zacarias era figlia del maestro di boxe argentino Santos Zacarias e sorella di Claudio, ex giocatore del San Lorenzo: lo stesso marito Jorge Higuain era stato ex difensore del San Lorenzo e del River Plate.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE/ Quote e previsioni: Blancos favoriti in casa!

RAPPORTO SPECIALE TRA GONZALO E NANCY

È morta la mamma di Gonzalo Higuain, Nancy Zacarias: l’artista e pittrice argentina, come abbiamo riferito prima, si è spenta dopo aver combattuto una lunga battaglia contro un brutto male, che alla fine ha avuto la meglio. Solo pochi giorni fa a margine della doppietta segnata col fratello Federico nell’ultima sfida della MLS con l’Inter Miami, sulle colonne de La Nacion, lo stesso Gonzalo aveva parlato delle condizioni, sempre difficili della sua mamma: “Sta bene, sta bene, e noi preghiamo sempre per lei. È ancora un momento difficile, ma è una guerriera”. Ma dopo pochi giorni la drammatica notizia della scomparsa dell’amata mamma, con cui il Pipita ha condiviso momenti importanti, anche della sua carriera come calciatore. Non più tardi di un anno fa il bomber argentino aveva rivelato sulle colonne del quotidiano Marca, che era stata proprio la madre a convincerlo a non lasciare il calcio e a tenere duro, anche nei momenti più complicati della sua lunga carriera: “Stavo per smettere di giocare, ma mia madre mi disse di no, di continuare. Se fosse dipeso da me, avrei smesso. Stavo lasciando il calcio, che è qualcosa che amo, ma amo di più lei… Mi ha detto che non mi avrebbe permesso di lasciare ciò che amo per lei “. La nostra redazione si unisce al cordoglio dei figli Nicolas, Federico. Gonzalo e Lautaro Higuain e ai loro familiari per questa tragica notizia.

LEGGI ANCHE:

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID CHELSEA/ Quote, il duello Modric vs JorginhoProbabili formazioni Psg Manchester City/ Diretta tv: ecco Florenzi e Verratti

© RIPRODUZIONE RISERVATA