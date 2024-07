DIRETTA LAZIO HANSA ROSTOCK: DI NUOVO IN CAMPO I BIANCOCELESTI

La diretta Lazio Hansa Rostock rappresenta l’ennesima amichevole biancoceleste in questa estate molto intensa: l’appuntamento è alle ore 15:00 di sabato 27 luglio, ancora una volta dunque troveremo in campo una Lazio che, tradizionalmente, negli ultimi anni ha sempre giocato parecchie amichevoli per preparare la stagione. L’ultima cui assistito l’ha vista pareggiare in maniera beffarda contro la Triestina, squadra di Serie C: per la squadra di Marco Baroni le gambe sono ancora leggermente imballate, ma è normale trattandosi di fine luglio.

Oggi invece la Lazio, lasciato il ritiro tradizionale di Auronzo, è in terra tedesca per sfidare l’Hansa Rostock: squadra che ormai da 16 anni non frequenta i campi della Bundesliga e che al termine della passata stagione è tornato addirittura in terza divisione, dunque vuole risalire la corrente. Scopriremo presto quello che succederà nella diretta Lazio Hansa Rostock, mentre aspettiamo che l’amichevole prenda il via proviamo a inquadrare le potenziali scelte da parte di Marco Baroni leggendo insieme le probabili formazioni del match di oggi pomeriggio.

COME VEDERE LA DIRETTA LAZIO HANSA ROSTOCK IN STREAMING VIDEO TV

Segnaliamo che la diretta tv Lazio Hansa Rostock sarà trasmessa dai canali ufficiali della società biancoceleste: come comunicato nei giorni scorsi, sarà possibile assistere all’amichevole su Lazio Style Channel (canale in abbonamento al numero 233 del decoder di Sky) o con il servizio di diretta Lazio Hansa Rostock in streaming video che viene garantito dal sito sslazio.it, mentre un’altra modalità per rimanere informati sull’esito del match sarà quello di collegarsi a Lazio Style Radio.

DIRETTA LAZIO HANSA ROSTOCK: LE PROBABILI FORMAZIONI

Nella diretta Lazio Hansa Rostock Baroni continua a puntare sul 4-3-3: sono tornati a disposizione anche i nazionali, quindi in porta potremmo anche vedere Provedel con una difesa che davanti a lui prevede Casale e Alessio Romagnoli, a destra ballottaggio Marusic-Manuel Lazzari mentre a sinistra si è fermato Nuno Tavares, dunque Luca Pellegrini potrebbe avere la maglia. A centrocampo può già essere l’ora di Castrovilli, arrivato dalla Fiorentina: eventualmente lui a coprire una mezzala con Guendouzi schierato sull’altro versante del campo, a fare da filtro davanti alla difesa Baroni può considerare Rovella ma anche Matias Vecino.

Sulle corsie laterali del tridente potremmo avere Noslin e Zaccagni, lui pure tornato da qualche giorno dopo aver giocato gli Europei con l’Italia; in alternativa come sempre abbiamo il giovane Tchaouna che l’anno scorso ha impressionato con una Salernitana pur retrocessa, e il giovane Sana Fernandes promosso dalla Primavera. La Lazio poi è sempre alla ricerca di una prima punta: al momento nella rosa di Baroni è disponibile il solo Castellanos, che però stando alle ultime indiscrezioni potrebbe facilmente lasciare i biancocelesti.