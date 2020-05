Good Witch, Il racconto del Cuore/ Su Rai 2 il film con Catherine Bell (8 maggio)

Pubblicità

Good Witch – Il racconto del Cuore va in onda oggi, 8 maggio, a partire dalle ore 14:00 su Rai 2. Si tratta di un film ideato per la televisione che ha debuttato per la prima volta sul piccolo schermo durante l’anno 2018. La pellicola appartiene a tre generi differenti, vale a dire fantastico, commedia e sentimentale. Il regista del film è Michael Kennedy, mentre la sceneggiatura è stata curata da Darin Goldberg, su personaggi creati da Rod Spence. Il produttore di questa pellicola invece è Craig Bryce. All’interno del cast del film ci sono diversi attori come ad esempio Bailee Madison, Catherine Bell, James Denton, Peter MacNeill e Kylee Evans.

Good Witch – Il racconto del Cuore, la trama del film

Ecco la trama di Good Witch – Il racconto del Cuore. La città di Middleton si appresta a festeggiare Halloween. Si tratta di una ricorrenza storica per la cittadina che vuole trascorrere questo periodo nel migliore dei modi, senza dover pensare troppo di preoccuparsi. Al centro di questa celebrazione si trova un rubino speciale, che viene esposto al museo di Middleton. Ad ogni modo, improvvisamente questo gioiello scompare e non viene più ritrovato. Ad indagare su questo avvenimento c’è Cassie, la protagonista che possiede anche il gioiello rubato. Cassie dovrà indagare su determinati personaggi, riuscendo a scovare quelli che sono alcuni segreti dei protagonisti della festa. Utilizzando alcune delle sue abilità speciali, Cassie riuscirà a risolvere il mistero, ma durante la sua avventura non mancheranno intrecci amorosi, situazioni comiche e diversi colpi di scena.



© RIPRODUZIONE RISERVATA