Google ha 22 anni/ Oggi non è solo “googlare”

Google si autocelebra con il doodle di oggi. È infatti il 22° compleanno del celebre motore di ricerca. Per l’occasione il colosso di Mountain View ha rievocato un po’ di storia. Il “fenomeno” Google nasce dalla collaborazione tra Larry Page e Sergey Brin, nata nel soleggiato campus di Stanford. I due si sono chiesti come migliorare il modo in cui le persone interagiscono con la ricchezza di informazioni presenti su Internet. Così nel 1998 è nato Google e il resto è storia nota. Così nota che nel 2006 il termine Google è stato ufficialmente aggiunto dall’Oxford English Dictionary come verbo. Quindi, quando si vuole sapere di più di qualcosa e la si cerca su Internet bisogna “googlare”. L’anno scorso il più famoso e usato motore di ricerca al mondo, diventanto molto di più nel tempo, ha celebrato il suo compleanno con un doodle in cui compariva un vecchio pc con l’homepage di Google del 1998 sullo schermo. Quest’anno invece c’è una “G” che naviga al pc e tra i risultati della ricerca trova le altre lettere che vanno a comporre la parola Google.

22° COMPLEANNO DI GOOGLE, PROGETTI DI SUCCESSO (E NON)

Non è stato ancora risolto il mistero dietro la data del compleanno. Quella del 27 settembre è, infatti, una data convenzionale. Google comunque è molto più di un motore di ricerca. Negli hanno ha creato altri prodotti, acquistato altre società tecnologiche, come YouTube, e ha ampliato e migliorato la sua offerta. Ci sono diversi prodotti di successo, diventati strumenti fondamentali su Internet. Pensiamo al browser Chrome, lanciato nel 2008: è uno dei più usati. Lo stesso discorso vale per Google Maps, lanciato nel 2005. Ma non possiamo non nominare il sistema operativo Android per i dispositivi mobili e il servizio di posta elettronica Gmail. Ci sono stati però anche dei flop. Pensiamo ad esempio al social network Google+, che non è mai riuscito a competere con Facebook e infatti è stato chiuso definitivamente il 2 aprile 2019. Nove anni prima invece ha introdotto AdWords, uno dei canali di raccolta di pubblicità online che oggi è tra le principali fonti di guadagno per molte società sul web.

GOOGLE E LE OFFERTE SULLO STORE

In occasione del 22° compleanno di Google, ci saranno delle importanti novità sullo Store. Oggi, domenica 27 settembre 2002, non si limiterà ad autocelebrarsi con il consueto doodle, ma potrebbe lanciare delle offerte per permettere a chi non lo ha ancora fatto di entrare a far parte dell’ecosistema googliano. “Un’intera giornata di offerte il 27 settembre”, così sullo Store viene anticipata la “festa” di promozioni. In alto è stato inserito un piccolo banner in cui, infatti, si fa riferimento a 24 ore di offerte. Le indicazioni sulla pagina non fanno riferimento specifico a delle offerte particolari, a categorie di prodotti, ma non è da escludere che riguardino i telefoni Pixel. E magari proprio nel giorno del 22° compleanno di Google sarete voi a farvi un regalo tramite il colosso di Mountain View che ci ha cambiato la vita. Pensiamo a quanto sta accadendo durante questa pandemia di coronavirus: c’è Maps, ad esempio, con il nuovo layer indica dove ci sono più casi di Covid-19 e localizza i focolai. Ma nei mesi più difficili è tornato utile Classroom per la didattica a distanza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA