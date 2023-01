Gosaku Ota, com’è morto?/ Disegnatore Mazinga Z e Goldrake aveva polmonite da Covid

Gosaku Ota è morto. Il celebre disegnatore dei super robot Mazinga Z e Goldrake, creati da Go Nagai, si è spento all’età di 74 anni a seguito di una polmonite legata alle complicazioni del Covid, per il quale si trovava ricoverato presso una struttura nosocomiale del suo Paese d’origine. In base a quanto riferito dalle agenzie di stampa internazionali, la dipartita di Gosaku Ota sarebbe avvenuta lo scorso 12 dicembre, ma soltanto ora la famiglia, dopo avere svolto i funerali in forma privata, ha deciso di divulgare la notizia, dando quindi autorevolezza ai tributi e agli omaggi che nelle ultime settimane erano apparsi sui social media.

Ota era venuto al mondo nel 1948 e, sottolinea sulle sue colonne “Rai News”, intraprese la carriera di disegnatore lavorando come assistente di Shotaro Ishinomori (Cyborg 009, Kamen Rider, Hokusai, Miyamoto Musashi). Un ginnasio decisamente formativo, che si rivelò a dir poco fondamentale per lo step successivo del suo percorso lavorativo, che lo portò a collaborare con Go Nagai.

GOSAKU OTA È MORTO: DISEGNAVA LE VERSIONI MANGA DELLA SAGA DI NAGAI

Gosaku Ota, infatti, negli anni Settanta cominciò a disegnare le versioni manga della saga di Nagai: Mazinga Z, il Grande Mazinga e Goldrake, che successivamente spopolarono anche in Italia, per mezzo dei cartoni animati, apprezzatissimi dai più piccoli, ma anche dai più grandicelli.

Peraltro, come viene riferito da “Rai News”, anche la seconda metà del manga Machine Saurer – a cui ha dato origine sempre Go Nagai (Ken Ishikawa ne ha disegnato la prima parte) – è stata illustrata da Gosaku Ota, esattamente al pari del manga sulla pesca Tsuri Baka Taishō, lanciato nel 1981 e successivamente pubblicato in dieci volumi. Infine, Gosaku Ota è stato anche il creatore originale dell’anime Groizer X e ha disegnato il manga Mach Sos.

