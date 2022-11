One Piece Red, il film sbanca il botteghino italiano/ Manga meglio de “La stranezza”

E’ uscito ieri in circa 200 sale cinematografiche l’atteso One Piece Film: Red, il nuovo capitolo della saga animata giapponese tratta dall’omonimo manga a firma Eiichirō Oda. Il film è disponibile in lingua originale con i sottotitoli (dall’1 dicembre sarà disponibile la versione in italiano), e ha già conquistato il botteghino, visto che è risultato essere la pellicola più vista proprio della giornata di ieri. L’anime, dati ufficiali, ha incassato poco più di 203mila euro con una media di 1.129 a sala cinematografica, seguito da La stranezza, con 70.936 euro, quindi L’ombra di Caravaggio con 55mila euro.

Quarta posizione per il supereroe DC Black Adam, interpretato da Dwayne Johnson, mentre in quinta posizione troviamo Amsterdam e infine il documentario Munch – Amori, fantasmi e donne vampiro. Una classifica che conferma quanto fosse alto l’hype nei confronti di One Piece Film: Red, da parte dei fan, tra l’altro mostrato in anteprima durante il recente Lucca Comics & Games 2022.

ONE PIECE RED, COSA SAPPIAMO DEL NUOVO FILM

Nel lungometraggio diretto da Gorō Taniguchi farà la sua comparsa un personaggio che sin dai primi trailer del film ha destato grande curiosità, leggasi Uta, la figlia di Shanks il Rosso nonché cantante di fama internazionale che vuole cambiare il mondo con la musica, e che farà la sua primissima apparizione proprio nel nuovo film.

Nella versione italiana ritroveremo inoltre i doppiatori Emanuela Pacotto e Renato Novara, che daranno voce come sempre a Nami e Luffy: “È bellissimo far parte di questa saga – hanno detto recentemente a Multiplayer – ogni volta che ti trovi al leggio e appare la scritta con la ciurma ti senti a casa. Ritrovi un gruppo di amici. Oda ha una fantasia inesauribile. Ogni volta sono curiosa di scoprire cosa si è inventato”. Ricordiamo che oltre a One Piece Film: Red, in lavorazione vi è anche un live action realizzato da Netflix, di cui però si hanno pochissime informazioni.

