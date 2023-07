“Governi di Conte sbagliarono previsioni di finanza pubblica”/ Il rapporto dell’Upb

L’Ufficio parlamentare di bilancio ha pubblicato un focus dal titolo “Analisi retrospettiva dell’accuratezza delle previsioni di finanza pubblica nei documenti programmatici: anni 2015-2022”. Le stime si basano su quattro elementi che scandiscono la vita di ogni esecutivo (Documento di Economia e Finanza e Nota Tecnica allegata alla legge di bilancio precedente e DEF e Nota relativi allo stesso anno) e mettono in evidenza quelli che possono essere gli “errori di previsione” sulla base del confronto con i dati di consuntivo rilasciati dall’Istat.

Olivia Paladino, debiti choc per fidanzata Conte/ Lui contro rottamazione, lei la chiede all'Agenzia Entrate

I Governi presi in considerazione nell’arco temporale di riferimento, come ricostruito da Libero Quotidiano, sono quelli di Renzi, Gentiloni, Conte I e II e Draghi. L’Upb sottolinea che complessivamente nel periodo 2015-19 “i risultati relativi all’indebitamento netto sono sostanzialmente in linea con gli obiettivi fissati nei documenti programmatici disposti a ridosso della presentazione delle leggi di bilancio, mentre si rileva uno scostamento maggiore nel DEF. Diversa la situazione per il periodo 2020-22, caratterizzato dalle crisi pandemica ed energetica, in cui gli scostamenti sono stati più evidenti ma comprensibili.

STORIA/ Berlusconi tra “comunisti" e male assoluto: l'equivoco del consenso

“Governi di Conte sbagliarono previsioni di finanza pubblica”, cosa dice l’analisi dell’Upb

L’analisi dell’Ufficio parlamentare di bilancio, come evidenzia ancora Libero Quotidiano, sembra in particolare “bacchettare” i Governi di Giuseppe Conte. “Analizzando gli scostamenti in valore assoluto anno per anno è possibile distinguere tra i primi tre anni e i secondi due”, si legge nel documento.

“Nei primi anni (quelli con Renzi prima e Gentiloni poi, ndr) le stime sul deficit sono risultate pressoché allineate ai risultati, anche se con compensazioni tra le due componenti del saldo complessivo. Nel biennio 2018-19 (con il Conte I) si sono verificati disallineamenti con, rispettivamente, sottostima e sovrastima del disavanzo rispetto ai consuntivi, dovuti, nel primo caso, a una sovrastima dell’avanzo primario accompagnata da una sottostima della spesa per interessi e, nel secondo caso, a una situazione inversa”. Il peggioramento congiunturale, secondo gli esperti, non sarebbe stato “pienamente colto”, portando anche a una “sovrastima delle entrate” e a una “sottostima delle uscite”. Se dunque per il Conte II l’Upb concede diverse scusanti per crisi pandemica ed energetica, in questo caso non sembrano essercene.

Conte: "Commissione inchiesta Covid insulto a italiani"/ Video: "Plotone d'esecuzione contro me e Speranza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA