Governo Conte, Ms5 vs Pd: strappo Di Maio e ira Dem/ Salta tutto? Oggi nuova riunione

Una nuova giornata di incontri per cercare di capire se il governo Conte, composto da una maggioranza formata dal Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, prenderà o meno il via. Sembrava tutto fatto, ma alcune richieste dei pentastellati, ritenute dagli stessi imprescindibili, hanno fatto andare su tutte le furie gli esponenti Dem. Nel pomeriggio di ieri, quindi, riunione “d’emergenza” a Palazzo Chigi, con il presidente del consiglio Giuseppe Conte che ha accolto Andrea Orlando e Dario Franceschini per il Partito Democratico, e i capigruppo M5s, Stefano Patuanelli e Francesco D’Uva. Al termine del vis-a-vis, il Pd ha emesso una nota in cui ha spiegato: “L’incontro è servito a porre l’esigenza di un chiarimento sulle dichiarazioni di Luigi Di Maio, al termine delle consultazioni, come precondizione per proseguire nel percorso avviato negli scorsi giorni”.

GOVERNO CONTE, MS5 VS PD: STRAPPO DI MAIO E IRA DEM

Ma il caso è tutt’altro che chiuso e lo si capisce dal nuovo incontro che si terrà stamane, a partire dalle ore 9:30, sempre a Palazzo Chigi, riunione che diventa a questo punto decisiva per il futuro del governo giallo-rosso e del paese. Possibile che l’inedito esecutivo sia già scoppiato prima di nascere? Difficile dirlo fatto sta che il Movimento 5 Stelle si sente in posizione di forza rispetto al Pd, alla luce anche dei dati elettorali. Inoltre, il gruppo di Grillo considera Giuseppe Conte come superpartes (non essendo iscritto ad alcun partito), di conseguenza pretende che la poltrona del vice premier rimanga saldamente nelle mani del loro leader, Luigi Di Maio. Ci sono poi alcuni punti del programma su cui il M5s non transige, come ad esempio il tema dell’immigrazione e quello del taglio dei parlamentari. Insomma, un vertice che come sottolinea Repubblica, si preannuncia infuocato: non ci resta che attendere il suo inizio per capire quali saranno le sorti del paese.

