Governo, “resa dei conti” in Cdm su Giustizia e Autonomia/ Di Maio: “Escludo crisi”

Luigi Di Maio esclude la crisi di Governo, ma il Consiglio dei Ministri in programma oggi è uno dei più delicati di sempre per l’esecutivo Lega-M5s. Come riporta Il Messaggero, alle ore 15.00 i due partiti di maggioranza si incontreranno per fare il punto della situazione su Riforma della Giustizia e Autonomia – bloccata al palo – senza dimenticare il decreto sicurezza bis. Il testo del ministro Alfonso Bonafede non piace molto al Carroccio: il quotidiano capitolino spiega che Matteo Salvini deciderà solo all’ultimo minuto se andare allo scontro in Cdm o denunciare le criticità della riforma Giustizia, spostando il dibattito in Parlamento. Prevista la presenza del premier Conte e dei suoi due vice, con la Lega pronta a premere su due punti in particolare: intercettazioni e separazione delle carriere.

DI MAIO: “ESCLUDO CRISI DI GOVERNO”, MA…

«A settembre si vota il taglio definitivo di 345 parlamentari della Repubblica, escludo totalmente che il governo cada prima», le parole del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio ai microfoni di Zapping, ma nelle ultime settimane sono stati numerosi i temi di scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle. I governatori del Carroccio hanno messo nel mirino i grillini per le ripetute frenate sull’Autonomia e anche Salvini è stato chiaro: la riforma va fatta, altrimenti il rischio di un ritorno anticipato alle urne c’è. Il Messaggero sottolinea che la speranze è quella di riuscire a presentare ai governatori di Veneto e Lombardia una proposta entro il weekend, ma la strada appare in salita: «Ho letto stralci che mi hanno fatto rabbrividire», il giudizio del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana…

