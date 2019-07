Decreto sicurezza bis, Lega vs M5s/ Fico blocca emendamenti per poliziotti, Salvini..

Pace Fiscale 2, Autonomia differenziata e anche Decreto sicurezza bis: nuovo scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle, clima di alta tensione tra le due forze di maggioranza. A scatenare la bagarre è stata la mossa del presidente della Camera Roberto Fico, che ha bloccato 8 emendamenti al dl firmato Matteo Salvini: le misure, coofirmate da Carroccio e grillini, riguardano il miglioramento della qualità della vita di poliziotti e vigili del fuoco. E il ministro dell’Interno non l’ha presa bene: «Finchè questi emendamenti non rientrano, i lavori parlamentari non riprenderanno». Il segretario federale della Lega ha messo nel mirino Fico, l’ennesimo scontro tra i due alleati più distanti del Governo: «Gli domando perché no: qui parliamo di pantaloni alle forze dell’ordine e di buoni pasto, spero che i no diventino dei sì. Mi auguro che si sia trattato di un attimo di confusione…».

DECRETO SICUREZZA BIS, FICO INNESCA NUOVO SCONTRO M5S-LEGA

«Spero che non ci sia una parte del M5s che tifa per l’Antipolizia», l’affondo di Matteo Salvini nel corso della diretta Facebook. Dialogo continuo in casa gialloverde, con ministri e deputati di entrambi i partiti al lavoro per ricucire lo strappo. «La volontà di tutelare e supportare le forze dell’ordine non è minimamente in discussione», ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, ma dopo qualche ora di serenità ed ottimismo, Matteo Salvini è tornato all’attacco parlando di un «problema serio». E il mirino è sempre puntato su Roberto Fico: «Ciò che mi ha fatto incazzare oggi non sono i soldi russi, ma il fatto che qualcuno stia cercando di bloccare gli emendamenti per forze dell’ordine e vigili del fuoco». E la replica di quest’ultimo è arrivata tramite Facebook: «Dice il falso e fa propaganda, o semplicemente ignora come funziona la Camera». Non proprio una dichiarazione distensiva, dunque…

© RIPRODUZIONE RISERVATA