Gracia De Torres è diventata mamma/ Nati i gemelli avuti dal marito Daniele Sandri

Gracia De Torres e Dabiele Sandri sono diventati genitori

Gracia De Torres è diventata mamma di due gemelli, un maschio e una femmina. Ad annunciarlo è stata la modella stessa con un dolce post su Instagram: “Mai avrei sognato niente di così perfetto”, ha scritto su Instagram pubblicando una dolce foto in cui dal letto di ospedale stringe la mano del marito, Daniele Sandri. Con la nascita dei gemelli, di cui non si sanno ancora i nomi ma solo le iniziali “B” e “N”, i due sono diventati genitori per la prima volta. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è sposata con il giocatore di basket Daniele Sandri dal 2018. Gracia De Torres ha raccontato la difficoltà a diventare mamma, dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, vinta dal pugile Giacobbe Fragomeni: “Purtroppo dopo l’Isola dei Famosi ho avuto dei problemi fisici e psicologici molto gravi che ancora non ho superato. Per mesi, dopo il reality, non ho avuto le mie cose“.

Gracia De Torres mamma di due gemelli

Gracia De Torres ha condiviso sui social ogni tappa della sua gravidanza, dall’annuncio di essere incinta fino al momento della nascita. “Vorrei semplicemente dire che ci sono stati 3 lunghi anni molto difficili per noi, molti dubbi e a volte qualche pianto, ma sopratutto una grande unione e coraggio. E oggi posso dire: a volte quando desideri qualcosa così tanto, i miracoli si realizzano”, aveva scritto su Instagram lo scorso luglio annunciando la gravidanza. Nei mesi successivi aveva anche pubblicato le ecografie dei due bambini: “Vi ho immaginato, vi ho sognato, vi ho voluto con tutto il mio cuore. Non vedo l’ora di conoscervi!”. Nelle ultime storie la neo mamma ha spiegato di star bene, di essere felicissima e di piangere continuamente dalla felicità: “Pensavo sarebbe stato più facile. Ma niente lo è”.

