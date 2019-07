Gracia De Torres, foto prima e dopo/ “L’Isola mi ha massacrata, ho sofferto tanto”

Spesso al centro di polemiche e critiche per il suo fisico, Gracia De Torres ha deciso di replicare una volta per tutte. La bellissima showgirl, che abbiamo visto quest’anno tra le prime donne di Ciao Darwin 8, ha postato una foto del suo fisico “al naturale” e, quindi, senza ritocchi di alcun genere, per palesare alle donne di essere “una di voi” e soprattutto per spiegare come è riuscita a raggiungere i suoi risultati fisici. “Siete abituati a generalizzare a giudicare tutte le persone che vedete in Tv , ERRORE !! Non tutte siamo uguali” spiega la De Torres, che continua “Ci sono pareri diversi su di me … E onestamente non me importa nessuno di questi. Per cui ho deciso di condividere questo piccolo processo. Da qui la spiegazione della foto che non è altro che un prima e dopo. “La foto a destra e di ottobre del anno scorso in mezzo a un lavoro che non è mai uscito per la vergogna di come stavo… mentre che a sinistra poche settimane fa” spiega.

Gracia De Torres confessa: “Dopo l’Isola ho sofferto di disturbi dell’alimentazione”

Gracia De Torres, bellissima in entrambe le foto, spiega però le differenze che oggi l’hanno portata a fare questo post: “In entrambi sono muscolosa, l’unica differenza è la alimentazione. – così motiva – Dopo l’isola ho sofferto tanti disturbi della alimentazione: intolleranze , allergia , riprendermi di una disidratazione o da perdere il ciclo per mesi mi ha proprio massacrata.. A destra cercavo di ritinteggiare la Carne nella mia alimentazione, ma mi ha proprio fatto impazzire , mio corpo si è gonfiato come un pallone e la ritenzione idrica è arrivata senza paura . Mai in 31 anni ero stata così”. Il cambiamento è arrivano proprio con l’avvicinarsi del nuovo impegno televisivo a Ciao Darwin, cosa che però la porta oggi a fare una riflessione necessaria. “Volete la gente naturale , ma poi le massacrate , le date delle grasse o delle cellulitiche. Beh io forse lo sono o lo sono stata , e quindi??? – e chiude – Cercate di aiutarvi a vicenda . E adesso prendete le mie foto e fate quello che volete col primo e il dopo. In qualsiasi caso io sono felice di chi sono e va bene così.”





