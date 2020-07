Graduatorie ATA 24 mesi provvisorie/ Info reclamo e scelta scuole su Istanze Online

È cominciata la pubblicazione delle graduatorie ATA 24 mesi da parte degli uffici scolastici per l’anno scolastico 2020-2021. Nelle ultime ore, ad esempio, è stata aggiunta quella che riguarda Roma. Chiaramente sono pubblicate senza i dati sensibili e personali a causa della Legge sulla privacy, quindi i dati possono essere controllati direttamente presso gli stessi Uffici Scolastici. Per quanto riguarda i reclami, vanno presentati entro il termine di 10 giorni a partire dalla data di pubblicazione sul sito dell’Ufficio Scolastico, ma può essere inoltrato solo per errori materiali e omissioni. Inoltre, va indirizzato all’Ufficio Scolastico che si è occupato della valutazione della domanda. Una volta esaminati i reclami, ci sarà la rettifica delle graduatorie che quindi verranno pubblicate poi in maniera definitiva appena disponibili. OrizzonteScuola ricorda che la scelta delle scuole, attraverso il modello G su Istanze Online, deve avvenire dal 13 luglio al 3 agosto 2020.

GRADUATORIE ATA 24 MESI, SCELTA SCUOLE

Il Ministero dell’Istruzione il 10 luglio scorso ha pubblicato una nota, la n. 1616, attraverso cui ha avviato la procedura per le graduatorie del personale ATA 24 mesi mediante la compilazione dell’allegato G, che si trova sulla piattaforme Istanze Online sul sito del Ministero dell’Istruzione. Quindi, gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie permanenti dovranno indicare le preferenze di sede per l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie nella provincia di interesse. Per compilare l’allegato in questione è necessario possedere un indirizzo di posta istituzionale o altro indirizzo, le proprie credenziali di accesso ed essere appunto inclusi nella graduatoria permanente ATA di una provincia. Quindi, bisogna accedere a Istanze Online e selezionare “Scelta istituzioni scolastiche graduatorie di istituto di prima fascia personale ATA (All.G)“. Una volta completato l’invio della domanda, si riceve una mail di conferma. Bisogna poi verificare che risulti “inoltrata” nello stato.



