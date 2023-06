Gran Bretagna addestra civili ucraini: in 10.000 in UK/ 30.000 entro la fine dell’anno

La Gran Bretagna come base militare per preparare la controffensiva dell’Ucraina nel corso del conflitto della Russia. Come parte di un gruppo mediatico internazionale, WELT ha partecipato a una giornata di formazione. “È inestimabile che possiamo essere addestrati qui su un terreno pacifico. Il mondo occidentale ha capito che la Russia è uno stato terrorista e non puoi negoziare con Putin” dice uno dei soldati chiamati all’addestramento. Come lui, altri 10.000 civili che si stanno addestrando per diventare soldati dal giugno dello scorso anno nell’ambito del programma “Interflex” in Gran Bretagna: entro la fine dell’anno dovrebbero essere 30.000.

A sostenere la Gran Bretagna anche nove partner occidentali, tra cui Norvegia, Danimarca, Svezia, Finlandia, Lituania e Paesi Bassi. La Germania non c’è poiché Berlino addestra le forze armate ucraine su scala molto più ridotta rispetto al suo vicino britannico. Al Die Welt, un portavoce del “Comando di addestramento speciale” della Bundeswehr ha annunciato che fino a oggi circa 4.550 forze armate ucraine erano state addestrate sul suolo tedesco. 4.200 sono soldati nell’ambito della missione dell’UE “EUMAM UA” e di altre missioni di addestramento.

Gran Bretagna in prima linea per l’invio di armi in Ucraina

Dal 2015, dopo che la Russia ha annesso la Crimea e la guerra nell’est del Landes, la Gran Bretagna sta addestrando soldati ucraini. Altri programmi di formazione sono stati aggiunti dal 24 febbraio dello scorso anno, quando è scoppiata la guerra sul suolo di Kiev. Nell’ambito della missione di addestramento di cinque settimane “Interflex”, che si svolge in diverse basi militari nel nord dell’Inghilterra, i civili vengono addestrati all’uso di armi, come l’arma anticarro NLAW messa a disposizione da Londra e sulle tattiche addestrate sul campo di battaglia e di pattugliamento. Anche a livello di consegna delle armi, la Gran Bretagna è in prima linea per aiutare l’Ucraina.

A differenza di altri paesi occidentali, compresa la Germania, il primo ministro Rishi Sunak ha ribadito più volte che il “posto legittimo” dell’Ucraina è nella NATO. Il Segretario di Stato James Cleverly ha affermato che l’Ucraina ha il diritto generale di “usare la forza oltre i suoi confini” per indebolire la capacità di combattimento della Russia. Parlando dell’attacco dei droni a un edificio residenziale a Mosca, ha risposto: “Obiettivi militari legittimi oltre i propri confini fanno parte dell’autodifesa dell’Ucraina”.











