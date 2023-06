L’Ucraina attacca l’esercito russo di notte/ “Grazie agli strumenti forniti dall’Occidente”

Le forze ucraine approfittano delle apparecchiature per la visione notturna fornite dall’occidente, sfruttando la notte per impadronirsi di villaggi e territorio. Da una settimana è iniziata la controffensiva nella regione di Zaporizhzhia: da quel momento, Kiev ha lanciato assalti notturni, con perdite tra le fila russe. Ieri mattina l’Ucraina ha comunicato di aver catturato Storozhov, un villaggio vicino a Velyka Novosilka. Il giorno dopo è arrivato invece l’annuncio di aver liberato Neskuchny, Blahodatne e Makarivka, nella stessa zona. Un treno russo che trasportava carburante sembra essere saltato in aria dopo l’attacco dei partigiani.

“Le apparecchiature importate hanno un’ottica notturna straordinaria. Può muoversi, osservare, mirare e correggere la precisione del fuoco. Ecco perché il nemico sceglie la notte” ha spiegato un esperto. Vladimir Rogov, un funzionario della Russia nella regione di Zaporizhzhia, ha suggerito che le offensive ucraine sarebbero arrivate dopo il tramonto per frustrare la potenza aerea e i droni russi e “massimizzare il vantaggio delle attrezzature e degli strumenti forniti dall’Occidente”.

Ucraina, dall’Occidente carri armati e strumenti ottici notturni

Come riporta il Daily Telegraph, i carri armati Leopard 2 e i veicoli da combattimento Bradley, finora fondamentali nei combattimenti, hanno mirini notturni all’avanguardia e riescono ad offrire una panoramica importante. La maggior parte dei carri armati e dei veicoli corazzati russi e ucraini ha anche capacità di visione notturna. Kiev ha però un ulteriore vantaggio: gli Stati Uniti hanno iniziato a fornire alle forze speciali ucraine occhiali per la visione notturna (NVG) già nel 2018. I paesi della NATO, inclusi Stati Uniti e Norvegia, hanno incluso dispositivi per la visione notturna nei pacchetti di aiuti militari.

Hamish de Bretton-Gordon, ex comandante del 1st Royal Tank Regiment, ha dichiarato: “Dal punto di vista dell’attacco, hai il grande vantaggio di poterti muovere senza essere visto. Come Back Alive, un ente di beneficenza ucraino di crowdfunding, ha spiegato di aver fornito 9.000 ottiche termiche e per la visione notturna alle forze armate dal 2014. ATN, una società con sede in Florida che fornisce ottiche notturne per cacciatori e forze dell’ordine, ha dichiarato di aver ottenuto l’autorizzazione per spedire 9.000 ottiche in Ucraina. Strumenti che permettono all’Ucraina di avere un vantaggio nei combattimenti notturni ma non è da sottovalutare l’equipaggiamento russo: anche Mosca ha dispositivi per la visione notturna per veicoli, droni da ricognizione e forze speciali.











