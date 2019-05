Grande Fratello 2019, eliminato e finalista/ Gennaro tra la De Andrè e Taylor Mega

Gennaro Lillio è il primo finalista ufficiale del Grande Fratello. Il concorrente napoletano è stato uno dei protagonisti della puntata di ieri sera; prima nel tristissimo confronto tra Francesca De Andrè e il suo ex Giorgio Tambellini, poi durante la nomination con Valentina Vignali, che lo ha visto volare verso la finale. Gennaro pensava di essere stato eliminato, invece era solo vittima di uno scherzo orchestrato magnificamente dalla solita Barbara D’Urso. Il modello napoletano ha tirato un sospiro di sollievo e fatto i salti di gioia per il ritorno nella casa, con l’inattesa sorpresa firmata Taylor Mega. Ad attenderlo nella mura di cinecittà ha infatti trovato la famosissima influencer, pronta a scatenare le gelosie di Francesca De Andrè. “Le tue espressioni dicono tutto”, le parole di Barbara D’Urso a Francesca durante la diretta. Lei ha reagito di stizza: “Non ho nessun problema di gelosia, comunque tu sì che mi vuoi bene Barbara!”.

Grande Fratello 2019: eliminata Serena Rutelli, il fratello biologico le scrive

La concorrente che ha abbandonato definitivamente la casa del Grande Fratello è stata Serena Rutelli. La sua avventura su Canale 5 si è conclusa circa due mesi dopo dall’inizio del programma, con tanti alti e bassi vissuti nella casa più spiata di Italia. Una volta tornata in studio ha fatto i conti con una nuova lettera ricevuta da Ezio, suo fratello biologico. Se deciderà di conoscerlo e incontrarlo dal vivo ancora non è chiaro, ma di sicuro Barbara D’Urso seguirà da vicino l’evolversi della situazione. La figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli si è guadagnata i tanti complimenti degli opinionisti della D’Urso per la sua avventura genuina nella casa. “Sei un esempio per tutte le ragazze”, le ha detto Cristiano Malgioglio. “Sempre posata e al tuo posto, forse un po’ timida, ma bravissima”, il commento di Iva Zanicchi.

Enrico, Kikò e Erica finiscono in nomination al Grande Fratello 2019

Le nomination di ieri sera hanno spinto a rischio eliminazione Enrico, Kikò ed Erica. I tre concorrenti si giocheranno la permanenza nella casa del Grande Fratello durante la settimana, con il pubblico che come sempre sarà decisivo attraverso il meccanismo del televoto. Occhi puntati anche su Francesca De Andrè e sul suo rapporto con Gennaro Lillio. Il concorrente napoletano è alle prese con la conoscenza di Taylor Mega, ma i fan sono pronti a scommettere in un bacio con la De Andrè, ora che la showgirl ha chiuso una volta per tutte con l’ex fidanzato Giorgio Tambellini. Curisoità anche per la sorpresa che Ambra Lombardo avrebbe dovuto fare ieri sera a Kikò Nalli, entrando nella casa. Probabilmente per motivi legati alla tempistica, la D’Urso ha preferito tenersi questa carta per la puntata di lunedì prossimo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA