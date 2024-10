Chi è Adilton De Brito, il fidanzato di Serena Rutelli: l’amore scoppiato nel 2021

Da qualche anno a questa pare Serena Rutelli ha reso noto di aver trovato – dopo due difficili anni dalla rottura con Alessandro Zorresi – nuovamente l’amore con quello che è diventato nel frattempo il suo compagno inseparabile: si tratta (almeno stando a quello che vediamo sui social dell’ex gieffina) del brasiliano Adilton De Brito che pare aver conquistato il suo cuore dall’estate del 2021 senza più scollarsi dalla sua dolce metà; mentre – e lo diciamo subito per i più curiosi che non vogliono attendere oltre – non pare che tra Serena Rutelli e il (non più) nuovo fidanzato non ci sia in programma alcun tipo di matrimonio, ma non si sai mai perché potremmo scoprirlo oggi a Verissimo!

Serena Rutelli, figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli/ "La mia vita non è stata facile"

Tornando indietro senza mettere il carro dell’amore di Serena Rutelli e Adilton davanti ai buoi, a chiunque si stesse chiedendo chi sia l’uomo brasiliano che ha conquistato la ex gieffina dobbiamo subito mettere in chiaro che – purtroppo – sul suo conto online si trovano veramente pochissime informazioni: sappiamo che è originario di Sao Nicolau (ovviamente in Brasile) e che oggi vive a Roma dove pare che lavori come benzinaio in una nota catena; mentre per tutto il resto è sempre stato ben lontano dai riflettori della cronaca.

Serena Rutelli: la difficile rottura con l’ex Alessandro Prince Zorresi

Pur in assenza di informazioni sulla vita privata e la carriera dell’attuale fidanzato di Serena Rutelli, possiamo dare per certo ed assodato che tra di loro tutto sembra andare a gonfissime vele, tanto che non passa un giorno senza che le pubblichi una qualche storia in sua compagnia: una relazione – insomma – decisamente migliore di quella con l’ex Alessandro Prince Zorresi con il quale intraprese una relazione prima di entrare nella casa del GF Vip del 2019.

Anche con lui (almeno inizialmente) tutto sembrava procedere nel migliore dei modi e si arrivò dopo il Grande Fratello anche ad ipotizzare un’ormai imminente convivenza: questo – almeno – fino al febbraio del 2020 quando per ragioni mai chiarite si lasciarono e tutto finì com’era iniziato, salvo una profonda ferita che la Rutelli ha impiegato ben due anni a richiudere.