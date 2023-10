Grande Fratello 2023: prolungamento o chiusura anticipata?/ Spunta l’indiscrezione: “Tutto dipende da…”

Quanto dura il Grande Fratello 2023?

Il Grande Fratello 2023, in onda dall’11 settembre con due appuntamenti settimanali (va in onda il lunedì e il giovedì, ndr) durerà 100 giorni come prevedeva inizialmente il format, chiuderà in anticipo o subirà un prolungamento? Sono tante le voci che circolano sul web in merito alla durata del reality. Al momento, l’unica cosa, forse certa, è che l’attuale edizione del Grande Fratello non durerà più di sei mesi come accaduto, invece, con il Grande Fratello Vip 7 che si è concluso lo scorso aprile dopo più di sei mesi di permanenza nel bunker di Cinecittà.

Ad oggi, tuttavia, sulla durata del reality non ci sono notizie ufficiali, ma stando al profilo Twitter di Agent Beast, tutto dipenderà non solo dagli ascolti, ma anche dalle dinamiche che si svilupperanno tra i concorrenti.

L’indiscrezione sulla durata del Grande Fratello 2023

“Secondo fonti di produzione, il Grande Fratello potrebbe prolungarsi. Tuttavia, la durata esatta dipenderà dalle situazione e dinamiche che si svilupperanno all’interno della casa”. E’ questa l’indiscrezione trapelata dal profilo Twitter di Agent Beast. Quali saranno, dunque, le dinamiche che potrebbero spingere i vertici Mediaset ad allungare il reality?

Al momento, le uniche dinamiche sono quelle che vedono coinvolti Beatrice Luzzi che ha quasi tutta la casa contro di lei, Massimiliano Varrese e Heidi Baci che continuano a far discutere per il particolare rapporto instaurato e la rivalità tra la stessa Heidi e Anita. Il reality, dunque, si allungherà davvero?

