Grande Fratello 2024: anticipazioni e diretta 17a puntata

Tutto pronto per la 17esima puntata del Grande Fratello 2024 che decreterà un nuovo eliminato tra Luca Calvani, Amanda Lecciso, Federica Petagna e Stefano Tediosi. Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, chiuderà il televoto all’inizio della puntata per poi svelare il nome dell’eliminato nel corso della lunga serata che sarà ricca di scontri, confronti, ma anche emozioni e sorprese. Occhi puntati su Mariavittoria Minghetti che ha vissuto una settimana particolarmente difficile a causa dei sentimenti contrastanti che prova per Tommaso da una parte e Alfonso dall’altra.

Dopo aver trascorso 10 giorni in tugurio con Alfonso, Mariavittoria ha cominciato a provare un’attrazione mentale per Alfonso confessando tutto a Tommaso che non ha nascosto la propria gelosia. Questa sera, la dottoressa, sarà messa davanti ai due coinquilini per fare definitivamente chiarezza sui propri sentimenti.

Helena Prestes e Lorenzo Spolverato: confronto al Grande Fratello 2024

Momento clou della serata sarà sicuramente il confronto tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato che, da sabato sera, si trovano in tugurio insieme ad Amanda Lecciso e Mariavittoria Minghetti in seguito ad un gioco del Grande Fratello che ha condannato Helena e Amanda a vivere in tugurio portando con sè altri, due coinquilini. Helena ha scelto Lorenzo per poter parlare con lui senza l’intromissione di altre persone, in primis di Shaila Gatta, sperando di poter recuperare quello che era il loro rapporto d’amicizia.

Durante i vari confronti avuti in tugurio, Lorenzo ha ribadito più volte di non volere un’amicizia con Helena considerandola una minaccia per la sua relazione con Shaila. Nel corso della puntata, Signorini affronterà nuovamente l’argomento con Helena che avrà anche un confronto con la stessa Shaila, ma anche con Jessica Morlacchi e Pamela Petrarolo che hanno criticato la sua scelta di portare Lorenzo in tugurio.

Sorpresa per Shaila Gatta e come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2024

La serata riserverà anche una piacevole sorpresa a Shaila Gatta che riceverà la visita della mamma. La signora entrerà nella Casa del Grande Fratello 2024 per esprimere alla figlia la propria opinione sulla relazione con Lorenzo Spolverato.

La puntata, dunque, potrà essere seguita in diretta televisiva su canale 5, al termine di Striscia la notizia, a partire dalle 21.30. Collegandosi al sito o scaricando l’apposita applicazione di Mediaset Infinity, invece, sarà possibile seguire la diretta streaming della puntata ma anche seguire cosa accade in casa attraverso due regie differenti.