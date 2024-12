Contunuano le vicende tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato che al Grande Fratello si trovano insieme in tugurio. Nelle ultime ore i due si sono trovati a convivere insieme dopo che la modella ha deciso di portarlo con sè in seguito alla nomination. Con lei anche Amanda Lecciso, a rischio eliminazioni dal reality. Chiaramente, il fatto che Helena Prestes abbia deciso di fare il nome di Lorenzo Spolverato ha scatenato diverse discussioni tra i coinquilini, ma pare che la ragazza volesse avere una discussione diretta con il gieffino.

Finalmente, Helena Prestes e Lorenzo Spolverato si sono potuti chiarire dopo mesi di screzi e diatribe. La loro storia, infatti, ha fatto parte in modo piuttosto massiccio di quelle che sono state le situazioni scomode nella casa del Grande Fratello, soprattutto dopo la liaison del ragazzo con Shaila Gatta. Insieme in tugurio, si sono trovati faccia a faccia e hanno affrontato prima di tutto la questione sul famoso segreto svelato su loro due. In effetti, nell’ultima puntata del Grande Fratello sono uscite rivelazioni che nessuno si aspettava di sentire.

Alfonso Signorini nell’ultima puntata del Grande Fratello ha voluto svelare una cosa su Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. I due si sentivano già prima di entrare nella casa. A dare manforte alla rivelazione è stata anche Shaila Gatta, che parlando con Yulia ha spiegato di essere scombussolata da quanto successo. Lorenzo Spolverato, in tugurio con la modella, le ha detto che lei ha tradito la sua fiducia dopo aver rivelato le questioni passate avvenute sui social. “Hai tradito la mia fiducia, Helena“, ha esordito il gieffino, chiedendole poi se avesse mai provato qualcosa in più per lui.

Lei, inizialmente ha raccontato di aver avuto bisogno di togliersi un peso e spiegare anche agli altri coinquilini che tra di loro c’è stata un’attrazione passata, anche se solo online. Helena ha poi risposto a Lorenzo Spolverato, dicendogli di aver provato un’infatuazione nei suoi confronti. A quanto pare, Spolverato si sarebbe poi fermato dopo aver notato un coinvolgimento troppo forte da parte della modella. Poi il diverbio. Lorenzo ha confessato alla Prestes di non essersi mai preso una cotta per lei, che ha prontamente risposto: “Allora hai giocato“, dato che del resto a darle quel famoso bacio, c’era anche lui.