Grande Fratello 2024: anticipazioni e diretta seconda puntata

Oggi, giovedì 19 settembre, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con il Grande Fratello 2024 che, anche quest’anno, farà compagnia ai telespettatori due volte a settimana. Dopo la puntata del debutto che ha visto l’ingresso nella casa dei primi concorrenti, oggi, Alfonso Signorini, insieme alle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, accoglierà altri concorrenti e affronterà le prime dinamiche della casa. In studio, a svelare l’opinione del popolo dei social, sarà, come sempre, Rebecca Staffelli.

Nel corso della seconda puntata del Grande Fratello 2024, Signorini presenterà al pubblico i nuovi concorrenti tra cui ci sono Iago Gargia, Clayton Norcross, Helena Prestes e Amanda Lecciso solo per citare quelli già annunciati ma nel corso della puntata ci sarà spazio anche per fare il punto sui primi giorni di convivenza.

Grande Fratello 2024: Shaila e Lorenzo, è già nata una coppia?

Sono bastate poche ore per far avvicinare Shaila Gatta e Lorenzo che, nella casa del Grande Fratello 2024, sono sempre più vicini e trascorrono anche sempre più tempo insieme. I due si allenano insieme, si raccontano ma discutono come è accaduto nelle scorse ore prima di un chiarimento. In casa, inoltre, c’è stata anche la prima, vera discussione con Eleonora Cecere che, con Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi forma il trio delle ex ragazze di Non è la Rai che si è lamentata per il grande disordine presente in casa.

«Quando si usano le cose, perché non si rimettono al loro posto? Lasciare tutto in giro è una cosa che non tollero, nemmeno a casa mia, figuriamoci qui!» ha detto la ex ragazza di Non è la Rai e Shaila ha replicato così – : «io l’aspirapolvere l’ho presa, ma poi l’ho passata all’altra ragazza di Non è la Rai, anche se non ricordo il suo nome». La discussione porterà ai primi schieramenti?

I nominati e come vedere in diretta streaming il Grande fratello 2024

Nessun eliminato nel corso della seconda puntata del Grande Fratello 2024 durante la quale, però, ci saranno le temute nomination che potrebbero essere palesi oppure segrete in confessionale. Al termine di tutte le votazioni, Signorini aprirà il primo televoto chiedendo al pubblico di votare, probabilmente, per il preferito.

La puntata di oggi del reality show può essere visto in diretta televisiva su canale 5 o in diretta streaming su Mediaset Infinity che trasmette anche la diretta 24 ore su 24 consentendo di scegliere tra due regie differenti. Su Mediaset Infinity, inoltre, è possibile rivedere anche le puntate serali già trasmesse e le singole clip sui vari momenti delle puntate.