Grande fratello 2024: Beatrice Luzzi perde l’immunità/ Il nuovo primato

Grande fratello 2024, Beatrice Luzzi rischia al televoto: é la più nominata in assoluto

Beatrice Luzzi é a rischio eliminazione, al Grande Fratello 2024, e al contempo raggiunge un record da candidata all’uscita dal gioco tra i nominati al televoto in corso con Monia La Ferrara, Rosanna Fratello e Federico Massaro. Dopo esserne stata a lungo beneficiata, perde l’immunità dalle nomination, l’attrice dalla fulva chioma e accade alla nuova nonché ultima puntata di Grande fratello per il 2023, prima della festività di Capodanno 2024. Un appuntamento sulle reti Mediaset, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, che scatena la polemica corrente accesa nel web da Alessandro Rosica, che in particolare contesta i nuovi gieffini immuni.

Il record storico

E, mentre può dirsi per l’occhio pubblico la candidata favorita per il salvataggio, al sondaggio web aperto sul televoto corrente di Grande fratello 2024, Beatrice Luzzi si aggiudica un nuovo ed importante traguardo. Oltre ad essere indicata dal fandom attivo nel web come la candidata per antonomasia tra i concorrenti in lizza per il titolo di vincitore di Grande fratello 2024, Beatrice Luzzi si aggiudica al contempo anche la medaglia per essere titolare di un record, ossia raggiunge il più alto numero di nomination subite dai coinquilini nel gioco sulla convivenza forzata nella Casa più spiata d’Italia. E non solo relativamente alla competizione tra i gieffini corrente. L’attrice dalla fulva chioma raggiunge, inoltre, anche il record assoluto al titolo di concorrente dal più alto numero di nomination subite nella storia di Grande Fratello. Un traguardo di una rilevante importanza per la concorrente più discussa tra gli inquilini reclusi nella Casa più spiata d’Italia.











