Federica Petagna e Stefano Tediosi smascherati da Raul Dumitras: “Storielle, falsità”

Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello 2024 c’è stato un duro confronto tra Stefano Tediosi e Federica Petagna, tra i due è nato un flirt all’interno di Temptation Island 2024 nonostante la giovane fosse fidanzata con Alfonso D’Apice. Finito il reality dei sentimenti, tuttavia, sono usciti fuori dei retroscena su di loro, pare che sia frequentata con Antonio, ex cugino di Titty Scialò e che addirittura ci sia stato un bacio con un altro tentatore, Giovanni De Rosa. Adesso tutt e tre sono concorrenti al GF e guardando il confronto un altro ex protagonista di Temptation, Raul Dumitras è sbottato.

Stefano Tediosi raggiunge Federica al Grande Fratello/ La fidanzata sbotta, il nuovo gieffino non è single

Raul Dumitras ha smascherato Federica e Stefano con una IS: “Se solo parlassi io… Troppo spesso hanno parlato persone che dovrebbero stare zitte! Mi sono tanto rivisto in Alfonso in alcune cose e mi dispiacerebbe che credesse a queste storielle. Che brutta la falsità. Sono sempre rimasto un signore. Non ho mai parlato. Mai risposto a nessuno. Perché non penso a nessuno.” E subito dopo ha aggiunto: “È chiaro che in determinate situazioni faceva comodo parlare di me anche inventando e per questo lasciavo correre. Ma quando continuo a vedere che vengono premiate falsitá, ipocrisia e cose non vere. Non mi piace. Parlerò se ci sarà da parlare. Ma come sempre io solo faccia a faccia, perché é giusto cosi”.

Signorini lancia sondaggio su Shaila e Lorenzo: si amano o fingono al Grande Fratello?/ L'esito spiazza!

Cos’è successo tra Raul Dumitras, Federica Petagna e Stefano Tediosi: spunta la verità

A fare chiarezza su cosa intendesse Raul Dumitras contro Federica Petagna e Stefano Tediosi ci ha pensato l’esperto di gossip Deianira Marzano: “Federica ha avuto una relazione con Antonio Fico, cugino di Titti (dell’ultimo Temptation Island). Nel frattempo, ha conosciuto un amico di Raul Dumitras, il famoso Giordano, con cui è scattata una breve passione, culminata in un bacio. Questo è tutto ciò che sappiamo, senza ulteriori dettagli. Inoltre, Federica ha avuto una storia con Giovanni, il tentatore. Durante un evento a cui partecipava anche Millie, che quindi è a conoscenza di tutta la faccenda con Giordano, Federica ha chiesto che questa storia rimanesse segreta, poiché si era presentata all’evento con Stefano”. Insomma, la situazione si fa sempre più ingarbugliata.